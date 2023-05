Alvo de xenofobia contra o Criciúma, Sport prepara relato para entregar à CBF e ao STJD

A- A+

O confronto entre Criciúma e Sport, que culminou na vitória do Tigre sobre o Leão, na noite da última quarta-feira (24), no Heriberto Hülse, parece não ter acabado no campo. O clube pernambucano alega que a delegação rubro-negra foi alvo de insultos xenófobos vindos de uma parte da torcida tricolor. O Sport prepara um relato para encaminhar à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Segundo o clube, pessoas presentes na arquibancada localizada atrás do banco de reservas rubro-negro proferiram palavras de cunho preconceituoso à região ao Nordeste, sugerindo inferioridade. O Sport fará uma apresentação de registro documental em vídeo para encaminhar à CBF e ao STJD.

“Ficamos tristes, em tempos como os atuais, presenciarmos xenofobia. Sei que isso não é uma posição ou uma ideia do povo de Criciúma, que sempre nos recebeu muito bem aqui, mas não podemos deixar de registrar que alguns torcedores ainda se comportam desta forma, com preconceito, com xenofobia”, afirmou o vice-presidente de competições do Sport, Augusto Carreras.

“Temos imagens claras disso, vamos comunicar à CBF e deixar que a entidade tome as providências necessárias para coibir esse tipo de comportamento. Isso não é admissível”, completou.

