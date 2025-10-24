Alvo do Botafogo no início do ano, Rafa Benítez acerta com Panathinaikos
Treinador espanhol estava sem clube desde março de 2024, quando foi demitido do Celta de Vigo-ESP
Após mais de um ano e meio longe dos gramados, o técnico Rafa Benítez acertou com um novo clube para a sequência da temporada. O treinador espanhol foi anunciado pelo Panathinaikos, da Grécia, na manhã desta sexta-feira, e assinou um contrato de duas temporadas, recebendo o maior salário já pago a um comandante na Superliga Grega.
Segundo a imprensa europeia, Benítez receberá cerca de 3,5 milhões de libras (cerca de R$ 25 milhões, na cotação atual) por ano. O técnico de 65 anos sucede Rui Vitória, que foi demitido em 15 de setembro, após campanha irregular no campeonato grego e a eliminação nos playoffs da Liga dos Campeões.
Rafa Benítez foi alvo do Botafogo no início desta temporada. Ele era o principal alvo de John Textor para comandar o alvinegro após a saída de Artur Jorge, mas recusou o projeto pela sua falta de vontade de trabalhar no futebol brasileiro.
Campeão da Liga dos Campeões na temporada 2004/2005 com o Liverpool e do Mundial de Clubes com a Inter de Milão em 2010, Benítez é considerado ídolo do clube inglês e tem no currículo uma passagem polêmica pelo Real Madrid. Seu último clube foi o Celta de Vigo-ESP, onde foi demitido em março do ano passado.