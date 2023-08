A- A+

FUTEBOL Alvo do Flamengo, De La Cruz deve ser negociado após queda do River Plate Rubro-negro deve refazer proposta pelo uruguaio, mas tem o Catar como pedra no meio do caminho

A derrota do River Plate, nos pênaltis (2 a 1), para o Internacional, no Beira-Rio em Porto Alegre, e a consequente eliminação dos argentinos da Libertadores pode ter reacendido esperanças no Flamengo. Tudo por conta de um nome: Nicolás De la Cruz.

Preferido de Sampaoli para repor a saída de Vidal, o Flamengo ficou de aumentar a proposta pelo meio-campo uruguaio. O Rubro-negro havia oferecido cerca de 7,5 milhões de euros por 50% dos direitos do jogador, que pertence metade ao River e metade ao Liverpool, do Uruguai - o clube argentino só queria liberar pelo valor da multa, de 16 milhões de euros.

A única pedra no caminho dos sonhos do Fla - e que pedregulho! - é a concorrência de uma proposta do Al Duhail, do Catar. De acordo com análise do "Olé", os árabes estão dispostos a oferecer uma quantia indecente pelo uruguaio, que, de saída, já bancaria a multa milionária que o River expôs na mesa de negociações.

Se antes o o clube argentino já fazia jogo duro nas negociações com o Fla, agora que foi eliminado da Libertadores, os cifrões certamente falarão mais alto. E o diário argentino expõe exatamente isso em sua análise: fora do torneio, o River deixa de ganhar cerca de US$ 5 milhões, apenas por participação - entre US$ 1,7 milhão em prêmios da Conmebol, se tivesse passado às quartas de final, e arrecadação de US$ 3 milhões por jogo no Monumental em casos de playoffs.



O Flamengo terá que suar a camisa e, mais que isso, coçar o bolso se realmente quiser levar o uruguaio nesse "leilão". Talvez, tarefa inglória. Sem citar valores da proposta árabe, o "Olé" garante que tudo, agora, está nas mãos de De La Cruz, se preferir continuar a carreira aos 26 anos na Península Árabe.

