Mercado da bola Alvo do Flamengo, De la Cruz pode ir para o Al-Ittihad por R$ 78 milhões, diz jornalista Meia uruguaio atualmente joga no River Plate, e está na mira do rubro-negro desde a janela de transferências do meio do ano

A tendência de grandes jogadores e treinadores indo para a Arábia Saudita já começa a movimentar as janelas de transferência ao redor do mundo. Desta vez, o alvo é sul-americano: o meia Nicolas de la Cruz, do River Plate, que já foi especulado no Flamengo em outras oportunidades. A pedida é do técnico Marcelo Gallardo, novo treinador do Al-Ittihad, possível adversário do Fluminense no Mundial de Clubes, de acordo com o jornalista argentino Sebástian Srur.

O novo treinador chegou na segunda-feira ao país e ainda não foi apresentado oficialmente à torcida. O argentino vai receber um valor estimado de 20 milhões de dólares por ano (cerca de R$ 97 milhões, na cotação atual) e entrará no top-3 dos técnico mais bem pagos do mundo. Com grande capacidade financeira na nova equipe, o próximo passo é investir em reforços. De acordo com o jornalista Sebastián Srur, a equipe saudita está disposta a pagar os US$ 16 milhões (R$ 77,9 milhões) para contar com o jogador a partir de janeiro de 2024.

Um detalhe importante sobre a proposta saudita é de que o valor poderia ser pago à vista para adquirir os direitos do jogador de 26 anos. Desde a janela de transferências de julho, o Flamengo se mostrou interessado na compra de De la Cruz, mas à época o River não aceitou se desfazer de uma peça-chave durante a campanha para a Libertadores. Assim, as negociações ficaram travadas, mas agora voltam à tona na expectativa para a próxima temporada. O rubro-negro, no entanto, deseja pagar o valor parcelado.

Artilheiro das Eliminatórias à Copa do Mundo de 2026, com três gols, De la Cruz tem sido grande destaque pelo Uruguai, sob o comando de Marcelo Bielsa. No River Plate, clube onde atua desde 2017, ele tem 210 jogos totais, 36 gols e 40 assistências, além de sete títulos: cinco nacionais e dois internacionais, incluindo uma Libertadores.

O Al-Ittihad é um possível rival do Fluminense no Mundial de Clubes, em dezembro. Classificado como time-anfritrião, o clube saudita, que tem nomes como Fabinho, Kanté e Benzema em seu elenco, estreia contra o Auckland City, da Nova Zelândia. Caso avance, ainda precisa vencer o Al-Ahly, do Egito, para ir à semifinal contra o tricolor.

