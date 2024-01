A- A+

Sport "Amadurecido", Gustavo Coutinho diz estar pronto para desafio de ser o camisa 9 do Sport em 2024 Atacante revela que teve outras propostas, mas a do Leão foi a mais "cativante"

A reestreia de Gustavo Coutinho com a camisa do Sport aconteceu no decorrer da derrota para o Retrô, na quarta-feira (17). A apresentação oficial, porém, foi nesta quinta-feira (18). Dois anos depois da primeira passagem pelo clube, o atacante, agora com 24 anos, diz estar mais maduro para o desafio de ser o camisa 9 da Ilha do Retiro.

"Acredito que o Coutinho de 2024 chega mais amadurecido, com uma responsabilidade até maior que em 2022. Eu tinha propostas de outros clubes, mas quando chegou a do Sport, alegrou meu coração, o da minha esposa", iniciou.

"Temos amigos aqui em Recife, gostamos muito da cidade. A proposta do Sport foi cativante, o melhor projeto, sem sombras de dúvidas. Além disso, a paixão, o prazer, a vontade de jogar por aqui novamente. Ano passado fiz uma boa temporada, e esse ano espero repetir e, quem sabe, fazer até uma melhor pelo Sport", seguiu o jogador.

Em 2023, Gustavo Coutinho foi o artilheiro da Série B com 14 gols, vestindo as cores do Atlético-GO. No Sport, terá a concorrência de Zé Roberto para o setor, e chega para substituir Vagner Love, responsável por marcar a maior quantidade de gols do Leão no ano passado.

Ciente da pressão, o centroavante diz estar acostumado com a missão de ser o "homem-gol". “Essa responsabilidade de ser o homem-gol eu sempre carreguei. Sempre fui cobrado por isso, e todas as vezes que tive oportunidade e ritmo, eu pude contribuir fazendo gols. Esse ano, acredito eu, não vai ser diferente. Vou trabalhar muito para toda oportunidade que tiver, marcar e ajudar o Sport", salientou.

