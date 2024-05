A- A+

Esportes Amanda Gutierres comanda vitória do Palmeiras sobre o Real Brasília Partida inaugurou 8ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino

Na partida que inaugurou a 8ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino, o Palmeiras derrotou o Real Brasília por 3 a 1, nesta quarta-feira (1) no Estádio Doutor Jayme Cintra, em Jundiaí (São Paulo). O destaque da partida, que contou com transmissão ao vivo da TV Brasil, foi a atacante Amanda Gutierres, que marcou dois gols para assumir a liderança isolada da artilharia da competição, com nove tentos.

Com o triunfo as Palestrinas alcançaram os 16 pontos na classificação, ocupando a vice-liderança do Brasileiro Feminino, com três pontos a menos do que o líder Corinthians, que, também nesta quarta, mede forças com o Atlético-MG em Belo Horizonte.



Jogando em casa, o Palmeiras não demorou a abrir o marcador. E a autora do primeiro gol do confronto foi Amanda Gutierres, que aproveitou uma sobra de bola para bater de fora da área aos 36 minutos do primeiro tempo. Apesar de manter o domínio na partida, o Verdão só conseguiu ampliar aos 10 minutos da etapa final, com Lais, que aproveitou passe de Poliana.

Aos 23 minutos Amanda recebeu a bola na entrada da área, dominou no peito e chutou para marcar pela segunda vez na partida. Aos 49, no último lance do confronto, Ju Oliveira marcou o de honra do Real Brasília.

