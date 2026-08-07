Amante de Infantino recebeu dinheiro para deixar Uefa após descoberta de caso, diz jornal
De acordo com reportagem do The Telegraph, os valores chegaram na casa dos seis dígitos
Uma nova polêmica envolvendo o nome do presidente da Fifa, Gianni Infantino, ganhou as páginas da imprensa internacional nesta sexta-feira.
Segundo o jornal inglês The Telegraph, uma amante do dirigente teria recebido um alto valor, de seis dígitos, como compensação para deixar seu cargo na Uefa após a descoberta do caso com atual mandatário da Fifa.
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O episódio teria acontecido na época em que Infantino era secretário-geral da confederação europeia, cargo que assumiu em 2009 e só deixou em 2016, ao ser eleito presidente da Fifa. O italiano é casado desde 2001.
De acordo com a reportagem do Telegraph, Infantino teria promovido a mulher, que teve a identidade mantida em sigilo, a um cargo administrativo enquanto os dois estavam envolvidos.
Além do generoso pacote de rescisão, o veículo também afirma que ela teve um MBA pago pela confederação.