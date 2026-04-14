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Futebol Amazon é a nova patrocinadora das seleções brasileiras de futebol Empresa já estará junto ao Brasil na Copa do Mundo e acordo vai até o fim de 2028

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fechou com mais um patrocinador para a Seleção Brasileira, de olho na Copa do Mundo 2026. Trata-se da Amazon, marca global de e-commerce. O anúncio foi feito nesta terça-feira (14).

Além da seleção masculina principal, a empresa vai estar junto da equipe nacional feminina - contemplando a Copa de 2027 no Brasil - e também dos times de base. O acordo vai até o fim de 2028.

"Estar ao lado das Seleções Brasileiras significa fazer parte de algo que vai além do esporte – é sobre conexão, emoção e experiências que unem as pessoas. Os brasileiros têm uma relação única com o futebol. Estamos junto com os torcedores para ajudá-los a aproveitar ao máximo esses momentos especiais, seja encontrando os produtos ideais para celebrar ou assistindo aos jogos com tudo o que precisam", diz Juliana Sztrajtman, presidente da Amazon Brasil.

Para o presidente da CBF, Samir Xaud, a chegada da Amazon representa a união entre tradição e inovação, fortalecendo ainda mais a marca das Seleções Brasileiras dentro e fora dos gramados. A entidade tem buscado ampliar a visibilidade das seleções e angariar diversos tipos de fonte de renda.

“A entrada da Amazon como patrocinadora das Seleções Brasileiras reforça a união entre tradição e tecnologia. A empresa traz uma capacidade única de inovação e uma capilaridade que alcança milhões de brasileiros em todos os cantos do país. Essa força amplia ainda mais a conexão da Seleção com sua torcida. Estamos muito satisfeitos com essa parceria, que certamente elevará a experiência dos fãs dentro e fora de campo”, afirma Xaud.

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