A- A+

Futebol América e Vitória definem último representante do Pernambucano 2026 neste sábado (1º) Pela final da Série A2 do Estadual, equipes se enfrentam às 15h na Arena de Pernambuco

O Campeonato Pernambucano 2026 conhecerá seu último representante neste sábado (1º). Pela final da Série A2 do Estadual, América e Vitória se enfrentam às 15h na Arena de Pernambuco. O vencedor do confronto retornará à elite do futebol local depois de um longo período. O duelo terá transmissão da TV FPF, no YouTube, e da TV Guararapes.

Enquanto o seis vezes campeão pernambucano América não disputa a principal competição do Estado há seis anos, o Tricolor das Tabocas está longe do pelotão de cima desde 2021.

O Periquito chega à decisão invicto na competição. Na semifinal, passou pelo Caruaru City, por 2x1, no domingo passado, também em São Lourenço da Mata. Dirigida pelo técnico Adriano Souza, anotou 27 gols em nove partidas. Uma média de três por jogo. Destes, oito foram marcados pelo camisa 10 Renato Henrique.

O Vitória, por sua vez, busca a taça após deixar o Centro Limoeirense pelo caminho com uma vitória por 3x1 na semifinal. O time do interior pernambucano conta com a experiência de Escuro como trunfo para frear o ataque do América. Além de ajudar defensivamente, o volante contribuiu com dois gols e uma assistência na Série A2.

Campeonato Pernambucano 2026

Quem ficar com a taça da Série A2 neste fim de semana se juntará a Decisão, Jaguar, Maguary, Náutico, Retrô, Santa Cruz e Sport na edição do Estadual da próxima temporada. A expectativa é que o torneio inicie em 07 de janeiro.

Veja também