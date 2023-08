América-MG enfrenta o Bragantino nas oitavas da Sul-Americana; veja escalações e onde assistir

A- A+

América-MG e Red Bull Bragantino se preparam para o confronto desta quinta-feira, às 21h, no estádio Independência, marcando o primeiro confronto das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O vencedor deste duelo enfrentará o time que sair vitorioso do embate entre Libertad, do Paraguai, e Fortaleza, nas quartas de final da competição.



O América-MG busca se recuperar após uma derrota dolorosa para o Palmeiras, sofrendo um placar de 4x1, em sua casa, no estádio Independência.. A equipe mineira é vice-lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro, com uma sequência de sete jogos consecutivos sem conquistar a vitória.

O time liderado por Vagner Mancini possui a defesa mais vazada do Brasileirão, tendo sofrido um total de 37 gols. Na Copa Sul-Americana, a equipe, que assegurou a segunda posição em sua chave durante a fase de grupos, avançou ao eliminar o Colo-Colo nos playoffs.



Enquanto isso, o Red Bull Bragantino retorna à Copa Sul-Americana após uma performance sólida na fase de grupos, conquistando o primeiro lugar no Grupo C, com 14 pontos. O Massa Bruta está determinado a perseguir o título da competição nesta temporada, após ter chegado à final e ficado com o vice-campeonato em 2021. A equipe chega a este confronto embalada pela empolgante vitória sobre o Fortaleza, com um placar de 3x0, fora de casa, no último sábado (29), pelo Campeonato Brasileiro.



Prováveis escalações:

América-MG: Mateus Pasinato; Marcinho, Éder, Júlio e Marlon; Lucas Kal, Breno, Juninho e Matheusinho; Mastriani e Varanda. Treinador: Vagner Mancini

Desfalques: Quem está fora: Ricardo Silva, Adyson, Aloísio, Danilo Avelar e Dadá Belmonte (departamento médico)

Red Bull Bragantino: Andres Hurtado, Léo Ortiz, Natan e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Gustavinho (Bruninho); Vitinho, Sorriso e Eduardo Sasha (Thiago Borbas).

Desfalques: Eric Ramires (lesão na coxa esquerda), Eduardo Santos (cirurgia no joelho), Helinho (estiramento no joelho), Henry Mosquera (contusão no joelho), Jadsom (lesão no bíceps femoral da coxa), Léo Realpe (lesão no bíceps femoral da coxa), Lucas Cunha (cirurgia no joelho), Nathan Camargo (entorse no joelho), Raul (cirurgia no joelho) e Nacho Laquintana (em transição).

Onde assistir: ESPN e Star+



Arbitragem:



Árbitro: Gery Vargas (Bolívia)

Assistente 1: José Antelo (Bolívia)

Assistente 2: Edwar Saavedra (Bolívia)

VAR: German Delfino (Argentina)

Quarto árbitro: Ivo Mendez (Bolívia)

