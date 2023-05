A- A+

Campeonato Brasileiro América-MG na lanterna do Brasileirão Preocupações aumentam no início da Série A

O América-MG começou sua campanha no Brasileirão Série A enfrentando dificuldades e preocupações, pois ocupa atualmente a última posição na tabela.

O desempenho do time mineiro tem deixado os torcedores apreensivos em relação ao futuro do clube na competição.

Apesar de ter chegado a final na disputa do título do Campeonato Mineiro, fazendo bons jogos e ganhando de times tradicionais como o Cruzeiro, o América-MG não conseguiu levar o mesmo ímpeto para o Brasileirão.

A equipe enfrenta problemas em diversas áreas, como a falta de efetividade no ataque e a vulnerabilidade na defesa. Essas questões têm contribuído para a sequência de resultados negativos, colocando o clube na incômoda posição de lanterna do campeonato.

O técnico do América-MG, Vagner Mancini, tem trabalhado para encontrar soluções que possam reverter a situação e melhorar o desempenho da equipe no campeonato.

A diretoria do clube também está atenta às dificuldades enfrentadas e busca reforços para fortalecer o elenco, tanto na defesa quanto no ataque.

Os investimentos em novos jogadores são vistos como fundamentais para aumentar a competitividade do time e evitar um possível rebaixamento para a Série B, porém a janela de transferências só tem início no dia 3/07/2023, até lá Vagner Mancini terá a missão de trabalhar com os jogadores que já estão no elenco, e conseguir dar liga a equipe.

Calendário de próximos jogos

Outro ponto preocupante é que o America divide suas atenções entre a copa sul-americana, as oitavas de final da copa do Brasil além do Campeonato Brasileiro que se estende até o final de novembro.

Isso traz uma dificuldade a mais para o time que terá uma longa sequência de jogos ininterruptos além de não terem tempo hábil para treinar.

No campeonato Brasileiro, segue abaixo o calendário de próximos jogos:

- América x Fortaleza, dia 20/05 às 16h

- Botafogo x América, dia 28/05 às 19h

- América x Corinthians, dia 03/06 às 18h30

Não será uma sequência de jogos fácil, e considerando jogos pelos outros campeonatos que disputa no meio da semana, como a copa de Brasil em que o América enfrenta o Internacional no dia

Os próximos confrontos são contra times que estão no topo da tabela e apresentando futebol superior ao praticado pelo Coelhão.

A torcida do América-MG, que sempre apoiou a equipe nos momentos de dificuldade, está preocupada com o início de campeonato e espera que o time encontre uma forma de reagir rapidamente.

O clube tem uma base sólida, com jogadores experientes como o Benítez e o Aloísio, ambos ex-jogadores do São Paulo, além de jovens talentos como o Arthur, mas a falta de resultados positivos está gerando insegurança e questionamentos sobre a capacidade do time de se manter na elite do futebol brasileiro.

Nas próximas rodadas do Brasileirão, o América-MG terá pela frente adversários complicados, o que aumenta a pressão para que a equipe consiga somar pontos e sair da zona de rebaixamento.

O clube precisa reagir o quanto antes para evitar que a situação se torne ainda mais crítica e a luta contra o rebaixamento se intensifique.

