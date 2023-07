América-MG solicita retorno de Cássio, que estava emprestado ao Náutico

A- A+

Chegou ao fim a passagem do goleiro Cássio no Náutico. Emprestado pelo América-MG, o atleta, que disputou apenas uma partida pelo Alvirrubro, ainda no Campeonato Pernambucano, na vitória por 1x0 diante do Petrolina, não permanecerá na equipe para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro.

O América solicitou o retorno de Cássio, acionando a cláusula prevista em contrato. Sendo assim, o Náutico seguirá com Vagner e Bruno na meta para o término da temporada.

