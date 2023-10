A- A+

Campeonato Brasileiro América-MG x Botafogo: Onde assistir, horário e escalações O líder isolado e o lanterna da série A do Campeonato Brasileiro se enfrentam no Estádio Independência

Nesta quarta-feira (18), às 20h, o América-MG recebe o Botafogo em partida válida pela 27ª rodada da série A do Campeonato Brasileiro. O confronto será no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Com a equipe mineira enterrada na lanterna, o Botafogo deve aproveitar a oportunidade para se isolar ainda mais na liderança.

O América-MG vem de uma derrota de virada para o Fortaleza e precisa somar pontos para tentar se afastar da zona de rebaixamento, apesar de ser muito improvável, visto que o “porteiro” da zona de rebaixamento, o Vasco, tem 27 pontos. O time mineiro conquistou apenas 18 pontos em 26 partidas.

Enquanto isso, o Botafogo, líder com 55 pontos, nove acima do vice-líder Red Bull Bragantino, tenta se distanciar ainda mais na ponta da tabela. O time vem de uma vitória sobre o Fluminense, na estreia do técnico Lúcio Flávio na equipe principal.

O jogo terá desfalques e retornos importantes para ambas as equipes. O América-MG contará com o retorno do goleiro Cavichioli e os jogadores Felipe Azevedo e Alê após suspensão. No entanto, terão ausências significativas como Aloísio e Benítez. O Botafogo, por sua vez, terá que lidar com as suspensões de Marçal e Tchê Tchê, com Hugo e Gabriel Pires sendo prováveis substitutos.

Onde assistir: Premiere

Prováveis escalações:

América-MG: Cavichioli; Éder, Maidana e Avelar; Matheus Henrique, Martínez, Juninho, Alê (Benítez) e Nicolas; Mastriani e Felipe Azevedo. Técnico: Fabián Bustos

Desfalque: Varanda (lesionado);

Pendurados: Renato Marques, Javier Méndez, Paulinho Bóia, Iago Maidana e Ricardo Silva

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta, Hugo; Marlon Freitas, Gabriel Pires, Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares, Victor Sá. Técnico: Lúcio Flávio

Desfalques: Patrick de Paula, Rafael e Lucas Fernandes (lesionados); Marçal e Tchê Tchê (suspensos); Matheus Nascimento e Diego Hernández (Pan-Americano).

Pendurados: Janderson, Matías Segovia, Rafael, Philipe Sampaio, Adryelson, Hugo e Marlon Freitas.



Veja também

Campeonato Brasileiro Grêmio x Athletico-PR: Onde assistir, horário e escalações