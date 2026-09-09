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Futebol América-MG x Náutico: confira escalações e onde assistir Confronto será disputado nesta quarta-feira (9), às 20h30, na Arena Independência, pela Série B do Campeonato Brasileiro

Desde o início da Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico intercalou momentos de otimismo quanto à busca por uma vaga no G6 com fases de preocupação com a zona de rebaixamento. Nessa gangorra de emoções, o cenário atual traz mais esperanças. Sem perder há oito jogos, o Timbu tenta uma guinada final para chegar ao grupo que briga pelo acesso. Para isso, os pernambucanos terão pela frente o América-MG, nesta quarta-feira (9), na Arena Independência.

O Náutico é o atual 10º colocado, com 37 pontos. O clube está cinco abaixo do CRB, na sexta posição e primeiro integrante do G6, com 42 pontos. Já o América-MG é o 19º, com 14 pontos, com chances remotas de evitar o rebaixamento à Série C.



Equilíbrio

“Nós estávamos buscando um equilíbrio e conseguimos isso. É muito prazeroso somar pontos em oito rodadas seguidas, mas não vejo que isso vai aumentar a condição de sair com o resultado positivo”, afirmou o técnico Hélio dos Anjos.

“Precisamos trabalhar melhor do que trabalhamos até agora. O América, no recorte dos primeiros 30 minutos, é a equipe que mais inicia forte. Eles estão buscando resultados e a única forma de diminuir o ritmo deles é fazendo gols. O adversário terá praticamente uma últimas oportunidades para, na matemática, ainda sonhar com a possibilidade de manutenção dentro da divisão”, completou.

Caso derrote o América, o Náutico colocará um ponto final no jejum de vitórias como visitante. O clube não ganha longe do Recife desde o dia 16 de maio, quando goleou o Operário por 6x2, no Germano Kruger. De lá para cá, os pernambucanos acumulam quatro empates e quatro derrotas. “Temos que reativar nosso aproveitamento fora de casa. Foi isso que nos deu anteriormente um bom equilíbrio no início da competição”, apontou.



Novidade

Para o confronto, a tendência é que o Náutico tenha como novidade a presença do atacante Danielzinho na lista dos relacionados. O jogador se recuperou de uma lesão no quinto metatarso, sofrida ainda enquanto jogava pelo Ypiranga-RS, e já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ficando à disposição para o confronto.

“Nosso grande salto foi o retorno de jogadores que estavam machucados, como foi com Vinícius e Todinho. A intensidade dos beiradas foi nosso ponto de equilíbrio na competição”, observou o treinador.

Ficha técnica

América-MG

Bruno Brígido; Alex Silva, Rafa Barcelos, Ricardo SIlva e Ostchega; Otávio, Barreto e Julio Cesar; Paulo Victor, Wiliam Bigode e Guilherme Parede. Douglas Leite

Náutico

Muriel; Arnaldo, Léo Índio, Betão e Igor Fernandes; Samuel, Wenderson e Jean Carlos; Borasi, Derek e Vinícius. Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos

Local: Arena Independência (Belo Horizonte/MG)

Horário: 20h30

Árbitro: Kleber Ariel Goncalves Silva (PR). Assistentes: Sidmar Dos Santos Meurer (PR) e Weber Felipe Silva (PR)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

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