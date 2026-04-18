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Série B América-MG x Sport: veja onde assistir, horários e prováveis escalações Partida será a primeira de Márcio Goiano como técnico efetivado no comando do Leão

Embalado pela classificação na Copa do Nordeste, com direito a goleada sobre o Maranhão, e nos oito jogos de invencibilidade na temporada, o Sport volta as atenções para a Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado (18). No primeiro compromisso de Márcio Goiano efetivado como técnico, o Leão visita o América-MG, no Independência, às 18h, pela quinta rodada.

Depois de ver a liderança da competição escorrer pelos dedos na rodada passada, ao tomar o gol de empate do Avaí no último lance, na Ilha do Retiro, o Sport inicia a rodada da Segundona na 11ª colocação, com seis pontos. Apesar da posição na tabela, são apenas dois pontos atrás do líder Ceará e um ponto atrás do Goiás, time que abre a zona de classificação aos playoffs. O Coelho, por sua vez, é o lanterna, com apenas um ponto e mira seu primeiro resultado positivo na competição.

A partida deste sábado, inclusive, colocará o Rubro-negro frente a frente ao seu antigo treinador. Demitido do Sport após a primeira rodada da Série B, Roger Silva assumiu o América-MG nesta semana e fará sua estreia no comando do time mineiro neste final de semana.

Força do grupo

Após entrar em campo com o time totalmente reserva pelo Nordestão no meio de semana, o Sport vai encarar o América-MG com o que tem de melhor, em Belo Horizonte. No primeiro discurso como treinador da equipe, Márcio Goiano deu ênfase ao planejamento que tem sido feito, com o objetivo de dar minutos a todos os atletas do elenco nesta etapa do ano.

"Tem elencos que você não tem tanta versatilidade. A gente já vinha ganhando com a repetição, algumas poucas mudanças nos jogos anteriores. Jogadores que foram titulares antes e depois ficaram fora, voltaram a ter oportunidades. Passo para eles a importância de ter essa tranquilidade", pontuou.

O técnico também ressaltou a força do banco de reservas leonino. Atletas como Marlon Douglas, Carlos de Pena, Clayson e Iury Castilho têm sempre entrado nos jogos e contribuído diretamente em uma melhora de desempenho da equipe. "Os jogadores têm que entender que vamos sempre buscar o melhor para a equipe que vai iniciar. Sabemos que temos cinco jogadores que podem entrar no decorrer do jogo e fazer a diferença", salientou Goiano.

Ficha técnica

América-MG

Gustavo; Jhonny, Emerson, Rafae Barcelos e Dalbert; Felipe Amaral, Alê e Val Soares; Willian Bigode, Éverton Brito e Mastriani. Técnico: Roger Silva.

Sport

Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Ajul, Zé Marcos e Felipinho; Zé Gabriel, Zé Lucas e Biel; Chrystian Barletta, Clayson e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.

Local: Arena Independência (Belo Horizonte/MG)

Horário: 18h

Árbitro: Gustavo Bauermann (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes e Alexandre de Medeiros Lodetti (ambos de SC)

VAR: Rodrigo Batista Raposo (DF)

Onde assistir: ESPN/Disney+, RedeTV e SportyNet.

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