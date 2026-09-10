América-PE avança às quartas da Supercopa de Beach Soccer
Em sua estreia oficial na modalidade, equipe pernambucana está invicta e lidera grupo após duas vitórias e uma classificação nos pênaltis
O América-PE avançou invicto às quartas de final da Supercopa do Brasil de Beach Soccer Feminino. Em sua primeira participação oficial na modalidade, a equipe pernambucana terminou a fase de grupos na liderança da chave nesta quinta-feira (10), em Brasília.
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Campanha
A classificação veio após empate por 2 a 2 com o Anchieta no tempo normal. Nos pênaltis, o Mequinha levou a melhor por 5 a 3 e garantiu a primeira colocação do grupo.
A campanha havia começado com uma vitória por 3 a 0 sobre o Sport Litoral-SC, com os três gols marcados pela capitã Pintinho. Na segunda rodada, o América-PE venceu o Polivalente-TO por 6 a 4.
“Orgulho é a palavra que melhor define este momento. As atletas compreenderam o espírito de entrega, união e superação que o nosso Mequinha tanto valoriza. Agora, seguimos para as quartas de final com humildade, responsabilidade e ainda mais dedicação”, afirmou Rafa Padilha, diretor-geral de Esportes e Modalidades do América-PE.
A coordenadora do Beach Soccer Feminino do clube, Flávia Espínola, destacou a importância da campanha na estreia oficial do América-PE na modalidade.
“Hoje, não comemoramos apenas a classificação. Celebramos a força, o talento e a dedicação dessas atletas. A liderança da chave confirma que estamos no caminho certo. Viemos para competir, representar Pernambuco e mostrar que temos qualidade, coragem e muito futebol para apresentar”, disse.
Com a liderança da chave, o América-PE agora aguarda a definição do adversário das quartas de final.