Após vencer o América-RN, Marquinhos vê Náutico crescendo em competitividade em 2025

Satisfeito pela vitória, mas ciente de que o desempenho precisa melhorar. Após o Náutico derrotar o América-RN por 1x0, nos Aflitos, pelo Grupo B da Copa do Nordeste, o técnico Marquinhos Santos destacou a postura da equipe, citando crescimento em competitividade, mas ressaltou que não vê o Timbu “100% pronto” para a temporada.





“Sabíamos da responsabilidade e que tínhamos de vencer. Procuramos repetir a mesma estrutura tática do jogo do Vitória, mas isso não significa que o time foi defensivo. Jogamos com três zagueiros, mas ter Buiu (Marcos Ytalo) e Luiz Paulo pisando no último terço deixa o time até com um homem a mais na linha de frente”, afirmou.

O Náutico marcou o gol da vitória no segundo tempo, com Patrick Allan, mas o treinador deixou claro que o triunfo poderia ter sido mais tranquilo.

“Tivemos duas bolas na trave, com oportunidade de abrir o placar mais cedo e até aumentar depois. No segundo tempo, baixamos muito a linha. Uma postura que não agradou. Não fomos agressivos na marcação, mas temos de aprender a ser copeiros. O Náutico está começando a construir isso. Se tivéssemos essa mesma competitividade em jogos atrás, as derrotas que tivemos no início da temporada não ocorreriam”, citou.

Com a vitória, o Náutico pulou para a segunda posição do Grupo B, com oito pontos. A equipe vai enfrentar na rodada final o Bahia, em Salvador, em data ainda a ser definida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Mesmo confiante na manutenção dos bons resultados, o técnico deixou o alerta.

“(O Náutico) não é um time pronto. Não jogamos nem 60% do que jogamos em Salvador (contra o Vitória). É preciso ajustar o último terço, desenvolver melhor o jogo ofensivo, mas é uma construção. Estamos há quatro jogos sem perder e são nove partidas aqui (nos Aflitos) que não perdemos. Estamos construindo essa identidade que o Náutico perdeu na temporada passada, que é a de fazer os Aflitos pulsar. Agradeço ao torcedor que, no final da partida, nos ergueu, chegando à última rodada da Copa do Nordeste com chance de classificação”, pontuou.

