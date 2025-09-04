Qui, 04 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta04/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Segurança

América-RN x Santa Cruz: plano de segurança terá bloqueios nas estradas e verificação de ingressos

Objetivo é que torcedores sem ingressos não possam causar tumultos nas entradas do estádio

Reportar Erro
América-RN e Santa Cruz duelam na Arena das Dunas por uma vaga na Série CAmérica-RN e Santa Cruz duelam na Arena das Dunas por uma vaga na Série C - Foto: Gabriel Leite (@gabrielmleite)/América FC.

Mais um capítulo polêmico para América-RN x Santa Cruz, partida decisiva pelo acesso à Série C. Nesta quinta-feira (04), a Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol (FNF) realizou reunião para elaboração do plano de ação para a segurança do jogo, que contará até com bloqueios nas estradas para verificar torcedores sem ingressos. 

Leia também

• Santa Cruz: Ariel revela ansiedade, mas pede atenção em jogo que pode cravar acesso à Série C

• Defesa pode ser trunfo do Santa Cruz para garantir o acesso à Série C

• América-RN x Santa Cruz: ingressos esgotados para o jogo decisivo das quartas de final da Série D

Conforme nota emitida pela FNF, participaram do encontro os representantes do América, Arena das Dunas, Polícia Militar do RN, Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) e Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Natal.

Segundo a Polícia Militar local, ao todo serão empregados cerca de 450 policiais no esquema de segurança da partida. Por outro lado, a Arena das Dunas disponibilizará efetivo de cerca de 300 pessoas para a segurança.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol (@fnfoficial)

 

Outra importante ação serão realizadas nos acessos para capital potiguar. A Polícia Militar confirmou que haverá bloqueios nas estradas para verificar se os torcedores possuem ingressos para a partida.

Promotor do MPRN, Luiz Eduardo Marinho, detalhou um pouco mais do plano, que segundo ele, tem por objetivo evitar tumultos nos acessos ao estádio. 

 

 

"Nós iremos montar um monitoramento, já a partir das primeiras horas do dia, inclusive com bloqueios nas vias de acesso e rodovias nas cercanias do estádio, evitando que torcedores sem ingresso se aproximem da área do estádio como forma para garantir que não haja tumulto  

Para o confronto, que já estão com ingressos esgotados, foram disponibilizados 29.865 entradas. A carga de ingressos para a torcida visitante, de 10% desta capacidade, foi de 2.987 ingressos disponíveis para a torcida tricolor. Os portões serão abertos às 16h30.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter