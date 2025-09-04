América-RN x Santa Cruz: plano de segurança terá bloqueios nas estradas e verificação de ingressos
Objetivo é que torcedores sem ingressos não possam causar tumultos nas entradas do estádio
Mais um capítulo polêmico para América-RN x Santa Cruz, partida decisiva pelo acesso à Série C. Nesta quinta-feira (04), a Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol (FNF) realizou reunião para elaboração do plano de ação para a segurança do jogo, que contará até com bloqueios nas estradas para verificar torcedores sem ingressos.
Conforme nota emitida pela FNF, participaram do encontro os representantes do América, Arena das Dunas, Polícia Militar do RN, Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) e Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Natal.
Segundo a Polícia Militar local, ao todo serão empregados cerca de 450 policiais no esquema de segurança da partida. Por outro lado, a Arena das Dunas disponibilizará efetivo de cerca de 300 pessoas para a segurança.
Outra importante ação serão realizadas nos acessos para capital potiguar. A Polícia Militar confirmou que haverá bloqueios nas estradas para verificar se os torcedores possuem ingressos para a partida.
Promotor do MPRN, Luiz Eduardo Marinho, detalhou um pouco mais do plano, que segundo ele, tem por objetivo evitar tumultos nos acessos ao estádio.
"Nós iremos montar um monitoramento, já a partir das primeiras horas do dia, inclusive com bloqueios nas vias de acesso e rodovias nas cercanias do estádio, evitando que torcedores sem ingresso se aproximem da área do estádio como forma para garantir que não haja tumulto
Para o confronto, que já estão com ingressos esgotados, foram disponibilizados 29.865 entradas. A carga de ingressos para a torcida visitante, de 10% desta capacidade, foi de 2.987 ingressos disponíveis para a torcida tricolor. Os portões serão abertos às 16h30.