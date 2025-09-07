América-RN x Santa Cruz: saiba onde assistir e confira prováveis escalações

A- A+

O Santa Cruz chegou ao momento mais importante e aguardado da temporada: a partida que pode retirá-lo do pesadelo da Série D. Neste domingo (7), a partir das 19h, na Arena das Dunas, o Tricolor decide o último acesso à Terceira Divisão contra o América-RN.

Com o placar de 1x0 no jogo de ida, na Arena de Pernambuco, a Cobra Coral joga por pelo menos um empate para garantir a conquista. Qualquer vitória do time potiguar por um gol de diferença leva a decisão para a disputa de pênaltis.

Para a composição do time titular, o técnico Marcelo Cabo mostrou não ter muitas dúvidas. Na entrevista coletiva pré-jogo, o treinador tricolor afirmou que encara o duelo como uma continuação do jogo da semana passada.

"Entendo que precisamos dar continuidade ao trabalho que foi feito aqui. O cenário não é muito diferente, será numa arena, num gramado bom, estádio bom, só que agora eles terão mais torcedores", disse Marcelo Cabo.

Postura

Mesmo chegando à partida decisiva com a vantagem mínima, o comandante coral observa que a postura da equipe tem que ser equilibrada dentro de campo. Para Marcelo Cabo, o time precisa compreender as diferentes fases do jogo e não se acomodar no resultado.

"Não adianta pensar no 1x0 com o apito inicial do jogo. Podemos usar essa vantagem somente no final da partida. É um confronto de 90 minutos, e sabemos que o América-RN é uma equipe individualmente competente, com um treinador experiente, joga diante da sua torcida e precisamos ter equilíbrio", refletiu o técnico.

Responsabilidade

O duelo vem sendo encarado como o jogo mais importante do Santa Cruz desde a final da Copa do Nordeste em 2016. Em uma situação completamente oposta àquela, o clube agora busca iniciar uma reestruturação.

O comandante afirmou que o elenco compreende o cenário e que o diferencial do time passa pela força coletiva.

"A gente vem conversando desde a fase de grupos sobre essa responsabilidade de levar o Santa Cruz ao acesso. Estamos na reta final e precisamos estar com tudo bem ajustado para dar esse sprint final. Sabemos da responsabilidade que carregamos, todos entendem o peso dessa partida".

Adversário

Por outro lado, o América será o time que precisa criar um fato novo no confronto. Com todos os ingressos esgotados desde o início da semana, é esperado um grande apoio da torcida potiguar.

Apesar de contar com o desfalque importante do meia Dudu, o time de Natal se apoia em um retrospecto para buscar o acesso. Desde 2020, quando a Série D começou a ser disputada dentro do atual formato, apenas um time conseguiu reverter uma derrota após o jogo de ida das quartas de final.



Em 2022, o próprio Mecão foi derrotado por 1x0 no primeiro embate diante do Caxias, no Rio Grande do Sul. Em Natal, os potiguares iniciaram perdendo, mas viraram o confronto com dois gols após os 40 minutos do segundo tempo, decretando o 3x1, resultado que colocou o time na Série C em 2023.

Ficha técnica

América-RN: Rennan Bragança; Rennan Siqueira, Lucas Rodrigues, Guilherme Paraíba e Ricardo Luz; Ferreira, Alexandre Aruá e Souza; Thiaguinho (Heliardo), Hebert e Salatiel. Técnico: Gerson Gusmão.

Santa Cruz: Rokenedy; Toty, Eurico, William Alves e Nathan; Wagner Balotelli, Gabriel Galhardo e Willian Jr.; Geovany, Renato (Thiaguinho) e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.

Data: 07/09

Horário: 19h

Local: Arena das Dunas (Natal/RN)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Alex dos Santos e Henrique Ribeiro (ambos SC)

VAR: Marco Aurélio Fazekas (MG)

Transmissão: Metrópoles



