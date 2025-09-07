Seg, 08 de Setembro

Série D

América-RN x Santa Cruz: saiba onde assistir e confira prováveis escalações

Duelo acontece neste domingo (7), às 19h, na Arena das Dunas

Santa Cruz aposta na força coletiva para avançar de fase na Série DSanta Cruz aposta na força coletiva para avançar de fase na Série D - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O Santa Cruz chegou ao momento mais importante e aguardado da temporada: a partida que pode retirá-lo do pesadelo da Série D. Neste domingo (7), a partir das 19h, na Arena das Dunas, o Tricolor decide o último acesso à Terceira Divisão contra o América-RN. 

Com o placar de 1x0 no jogo de ida, na Arena de Pernambuco, a Cobra Coral joga por pelo menos um empate para garantir a conquista. Qualquer vitória do time potiguar por um gol de diferença leva a decisão para a disputa de pênaltis. 

Para a composição do time titular, o técnico Marcelo Cabo mostrou não ter muitas dúvidas. Na entrevista coletiva pré-jogo, o treinador tricolor afirmou que encara o duelo como uma continuação do jogo da semana passada. 

"Entendo que precisamos dar continuidade ao trabalho que foi feito aqui. O cenário não é muito diferente, será numa arena, num gramado bom, estádio bom, só que agora eles terão mais torcedores", disse Marcelo Cabo. 

Postura
Mesmo chegando à partida decisiva com a vantagem mínima, o comandante coral observa que a postura da equipe tem que ser equilibrada dentro de campo. Para Marcelo Cabo, o time precisa compreender as diferentes fases do jogo e não se acomodar no resultado.  

Responsabilidade 
O duelo vem sendo encarado como o jogo mais importante do Santa Cruz desde a final da Copa do Nordeste em 2016. Em uma situação completamente oposta àquela, o clube agora busca iniciar uma reestruturação. 

O comandante afirmou que o elenco compreende o cenário e que o diferencial do time passa pela força coletiva. 

Adversário
Apesar de contar com o desfalque importante do meia Dudu, o time de Natal se apoia em um retrospecto para buscar o acesso. Desde 2020, quando a Série D começou a ser disputada dentro do atual formato, apenas um time conseguiu reverter uma derrota após o jogo de ida das quartas de final. 

Em 2022, o próprio Mecão foi derrotado por 1x0 no primeiro embate diante do Caxias, no Rio Grande do Sul. Em Natal, os potiguares iniciaram perdendo, mas viraram o confronto com dois gols após os 40 minutos do segundo tempo, decretando o 3x1, resultado que colocou o time na Série C em 2023.

Ficha técnica

América-RN: Rennan Bragança; Rennan Siqueira, Lucas Rodrigues, Guilherme Paraíba e Ricardo Luz; Ferreira, Alexandre Aruá e Souza; Thiaguinho (Heliardo), Hebert e Salatiel. Técnico: Gerson Gusmão. 

Santa Cruz: Rokenedy; Toty, Eurico, William Alves e Nathan; Wagner Balotelli, Gabriel Galhardo e Willian Jr.; Geovany, Renato (Thiaguinho) e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo. 

Data: 07/09
Horário: 19h 
Local: Arena das Dunas (Natal/RN) 
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
Assistentes: Alex dos Santos e Henrique Ribeiro (ambos SC)
VAR: Marco Aurélio Fazekas (MG)
Transmissão: Metrópoles 
 

