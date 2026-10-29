América vence Guarany e aplica maior goleada do Pernambucano 2026/2027
Renato Henrique e Gilvan marcaram hat-trick; Caio fechou a conta
O América não tomou conhecimento do Guarany de Camaragibe e atropelou o adversário pelo placar de 7x0, nesta quinta-feira (29), no estádio do Arruda, na terceira rodada do Grupo D do Pernambucano 2026/2027.
Leia também
• Facilnet, Petrolina e Central garantem classificação ao mata-mata do Pernambucano
• Encontro do Basquete Pernambucano terá homenagens e busca atrair novas gerações
O Mequinha abriu o placar com o centroavante Gilvan. Por outro lado, o Cacique quase reagiu, mas Pimenta perdeu pênalti contra o goleiro Igor Rayan.
A partir de então, só deu o time alviverde. Ainda no primeiro tempo, Renato Henrique marcou duas vezes.
Após a volta do intervalo, o lateral-esquerdo Caio fez o quarto gol; Gilvan marcou novamente e fez o quinto; Renato Henrique anotou mais um e fez o sexto; e Gilvan fechou o marcador.
Dessa forma, o América assume a liderança do Grupo D (Região Metropolitana) com sete pontos. Restando duas rodadas, o Mequinha agora só precisa de um ponto para confirmar classificação à segunda fase do torneio.
Por outro lado, o Guarany de Camaragibe é o único time entre 24 participantes que perdeu todos os jogos até aqui. Ainda assim, o Cacique não está eliminado, mas precisa vencer os dois últimos jogos e torcer por combinações.