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Futebol Pernambucano

América vence Guarany e aplica maior goleada do Pernambucano 2026/2027

Renato Henrique e Gilvan marcaram hat-trick; Caio fechou a conta

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Renato Henrique é um dos artilheiros do Pernambucano 2026/2027Renato Henrique é um dos artilheiros do Pernambucano 2026/2027 - Foto: Paulo Matheus/FPF

O América não tomou conhecimento do Guarany de Camaragibe e atropelou o adversário pelo placar de 7x0, nesta quinta-feira (29), no estádio do Arruda, na terceira rodada do Grupo D do Pernambucano 2026/2027. 

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O Mequinha abriu o placar com o centroavante Gilvan. Por outro lado, o Cacique quase reagiu, mas Pimenta perdeu pênalti contra o goleiro Igor Rayan. 

A partir de então, só deu o time alviverde. Ainda no primeiro tempo, Renato Henrique marcou duas vezes. 

Após a volta do intervalo, o lateral-esquerdo Caio fez o quarto gol; Gilvan marcou novamente e fez o quinto; Renato Henrique anotou mais um e fez o sexto; e Gilvan fechou o marcador. 

Dessa forma, o América assume a liderança do Grupo D (Região Metropolitana) com sete pontos. Restando duas rodadas, o Mequinha agora só precisa de um ponto para confirmar classificação à segunda fase do torneio. 

Por outro lado, o Guarany de Camaragibe é o único time entre 24 participantes que perdeu todos os jogos até aqui. Ainda assim, o Cacique não está eliminado, mas precisa vencer os dois últimos jogos e torcer por combinações. 
 

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