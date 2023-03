América/MG x Santa Cruz: Saiba onde assistir o jogo pela Copa do Brasil

A- A+

Mais um jogo decisivo, valendo classificação na Copa do Brasil e premiação – agora, com a bonificação de R$ 2,1 milhões. Nesta terça (14), no Independência, o Santa Cruz visita o América/MG, pela segunda fase. Nesta etapa, não há mais a vantagem do empate do visitante. Ou seja, quem ganhar, avança no torneio. Empate leva o confronto para as penalidades.



Na primeira fase, o Santa Cruz eliminou o Democrata de Governador Valadares ao empatar em 1x1, em Minas Gerais, com gol de Pipico nos acréscimos. Pelo mesmo placar, o América desclassificou o Tocantinópolis/TO, em Ribeirão.





Onde assistir?



O confronto entre América/MG x Santa Cruz será transmitido na Amazon Prime Vídeo.



Prováveis escalações



América/MG

Matheus Cavichioli; Arthur, Iago Maidana, Ricardo Silva e Nicolas; Alê, Juninho e Benítez; Matheusinho, Felipe Azevedo e Aloísio. Técnico: Vagner Mancini

Santa Cruz

Michael; Jefferson Feijão, Alemão, Ítalo Melo, Gabriel Yanno e Marcus Carioca; Baraka, Arthur e Felipe Gedoz; Lucas Silva e Pipico. Técnico: Ranielle Ribeiro.



Local: Independência (Belo Horizonte/MG)

Horário: 21h30

Árbitro: Ramon Abatti Abel (FIFA-SC). Assistentes: Thiaggo Americano Labes e Bruno Muller (ambos de SC)

