Americano viaja mais de dois mil km para ver Messi, que não é relacionado, e reação viraliza

Até o último minuto, a participação de Lionel Messi na final do US Open Cup, entre Inter Miami e Houston Dynamo, era incerta. Poucos minutos antes do início do jogo, foi anunciado que o argentino nem iria para o banco de reservas, mas que estaria, ao menos presente no estádio. A notícia caiu como um balde de água fria para os fãs que compraram ingressos especialmente para vê-lo, principalmente para um renomado YouTuber.

A chegada do capitão da seleção argentina a Miami revolucionou a cidade e o país, já que os torcedores fazem viagens à cidade só para vê-lo jogar. Muitos tiveram que pagar ingressos caros para poder ver de perto. Porém, muitos outros ficaram sem a possibilidade, já que na final da US Open Cup Messi não jogou.

Um YouTuber americano chamado Da Bronco, que se descreve como um amante do basquete, mas que também gosta de participar de outros eventos esportivos, reclamou ao saber que Messi não jogaria a partida.

“Viajei 2.100 quilômetros para ver o Messi e ele nem apareceu." “Que pena”, disse ele em uma publicação em suas redes sociais. No vídeo compartilhado, ele é visto de uma das arquibancadas do estádio DRV PNK com uma cara séria devido à má notícia. Para piorar, o Inter Miami foi derrotado por 2 a 1 para o Houston Dynamo e perdeu a decisão da US Open Cup.

Em sua última participação em uma partida da MLS contra o Toronto, o jogador atuou por apenas 36 minutos e depois foi substituído no vestiário, o que gerou preocupação entre os torcedores. O retorno de Lionel Messi ao Inter Miami na última quarta-feira durou apenas meia hora. Foi nessa época que ele esteve em campo na partida da MLS onde seu time venceu o Toronto por 4 a 0. O jogador ainda tem uma cicatriz de uma lesão antiga no tendão direito que o incomoda.

Nos últimos dias, Tata Martino, técnico do Inter Miami, disse: “Ainda acho que é isso, não uma nova lesão. Não achamos que seja algo grave em termos de lesões. Temos que ir dia após dia”. Até horas antes do jogo, o treinador não antecipou publicamente se levaria ou não em consideração jogar pelo Houston.

No final, sem declaração do clube ou referência do jogador de futebol, ele não foi incluído entre os relacionados. Porém, o argentino compareceu ao estádio vestido com a camisa preta do time em companhia da sua família para presenciar a grande final.

Para sua sorte, Da Bronco já havia visto um show de Lionel Messi na final da Copa das Ligas, onde o argentino marcou um gol e seu time protagonizou uma virada histórica ao conquistar o primeiro título do clube sob o comando do ex-jogador e agora empresário David Beckham.

“Provavelmente tive a melhor visão do público sobre o gol de Messi ontem contra Nashville”, escreveu o YouTuber naquele post no Twitter. Desta vez, ele ficou querendo.

