América/RN x Santa Cruz: confira prováveis escalações e saiba onde assistir

Neste domingo (06), a Arena das Dunas recebe a partir das 16h30, o confronto entre América/RN e Santa Cruz, duelo válido pela 11ª rodada da Série D. Para o Tricolor do Arruda, o confronto pode significar uma classificação antecipada ou uma instabilidade instaurada.



Líder do Grupo A3, o Santa Cruz tem 22 pontos e pode garantir sua passagem ao mata-mata nesta rodada. Por outro lado, o América ocupa a terceira colocação com 19 pontos e sonha em já tomar o topo da tabela.

Dúvidas

O Santa já viveu tempos melhores do que o atual na Série D. Mesmo permanecendo entre os times com melhor aproveitamento, o recorte do returno tricolor decepciona. Nas três rodadas realizadas do segundo turno, o time de Marcelo Cabo perdeu duas partidas, inclusive, vem de derrota para o Central, no Arruda.

Ao longo da semana, o discurso proferido pelo elenco coral foi de buscar aprender com os erros anteriores e entrar focado visando atingir a melhor campanha possível.

Substituindo o titular Matheus Vinícius nesta partida, suspenso por cartão vermelho, o experiente zagueiro Willian Alves coloca o duelo como clássico regional e garante que o elenco está focado.

“O elenco está totalmente voltado ao jogo desse próximo final de semana contra o América/RN, um clássico regional, outra grande equipe, sabemos das dificuldades, mas temos trabalhado bastante para conseguir um resultado positivo”, disse o camisa 4.

Situações

Caso some pontos na Arena das Dunas, o Santa Cruz praticamente garante matematicamente sua passagem ao mata-mata. Mas há também a possibilidade de passar mesmo perdendo.

A Cobra-Coral tem nove pontos a mais que o quarto e o quinto colocados, Ferroviário e Santa Cruz-RN, respectivamente. Caso essas equipes não vençam os jogos desta rodada, contra Sousa e Central, o Santa não teria como terminar a primeira fase fora do G-4.

Contudo, esse cenário de uma possível derrota também teria seu ônus. Caso seja batido pelo Mecão e o Central vença o Santa de Natal, em Caruaru, também no domingo, o Tricolor do Arruda pode despencar para a terceira colocação do grupo.

“A gente vai jogar essa partida como líderes e temos muito mérito nisso. Jamais dissemos que a nossa chave era fácil. O risco de perder a primeira colocação geral é iminente e você tem uma competitividade até o final da fase de grupos, então sabemos que o risco existe. Mas, por outro lado, podemos retomar o primeiro lugar geral e garantir uma classificação com uma vitória”, refletiu o técnico Marcelo Cabo.

Ficha técnica - América/RN x Santa Cruz

América/RN: Renan Bragança; Ricardo Luz, Lucas Rodrigues, Heitor e Rennan Siqueira; Ferreira, Alexandre Aruá e Souza; Dudu, Thailor e Salatiel (Giva). Técnico: Moacir Júnior.

Santa Cruz: Felipe Alves; Yuri Ferraz (Toty), Eurico, William Alves e Vinícius Silva; Wagner Balotelli, Gabriel Galhardo e Willian Jr.; Thiaguinho, Geovany e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.

Data: 06/07

Local: Arena das Dunas (Natal/RN)

Horário: 16h30

Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida (BA)

Assistentes: Lorival Candido e Edilene Freire (ambos RN)

Transmissão: Metrópoles



