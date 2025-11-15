A- A+

LUTO Amigos e familiares se despedem do ex-presidente do Sport, Milton Bivar Velório acontece no Cemitério Morada da Paz, em Paulista

Dezenas de amigos e familiares marcam presença, no cemitério Morada da Paz, em Paulista, na manhã deste sábado (15), para se despedir do ex-presidente do Sport, Milton Bivar.



O ex-dirigente rubro-negro faleceu na noite dessa sexta-feira (14), em decorrência de um câncer no pâncreas. O corpo dele será cremado, em cerimônia prevista para 15h

“Ele passou do jeito dele, da forma que ele queria, sempre muito fiel e muito firme ao que ele acreditava”, falou o filho de Milton Bivar, Paulo Bivar.





O filho de Milton, Paulo Bivar // Foto : Leandro de Santana/ Folha de Pernambuco

Engenheiro civil e empresário, Milton comandou o Rubro-negro na campanha do título da Copa do Brasil, em 2008, último grande título nacional do clube pernambucano.





O ex-dirigente presidiu o Leão também entre 2019 e 2021, foi vice-presidente em 2006 e 2013, além de ter sido presidente do Conselho Deliberativo no biênio 2009/10.

Nomes como Fred Domingos, que foi diretor de futebol, e Ricardo Sá Leitão, ex-vice do Conselho Deliberativo, em 2019 e 2020, marcaram presença no velório do ex-dirigente.

“Qualquer relação clubista ou institucional que alguém tenha feito com Milton, é impossível descolar da pessoa que ele foi. Ele tinha duas grandes marcas na vida: culto ao Sport e culto às amizades. Isso se entrelaçava, mediante sua personalidade. Ele era uma pessoa amiga, acolhedora, que me acolheu muito antes de eu ser vice do Conselho em 2019 e 2020”, falou Ricardo.

De acordo com Paulo Bivar, apesar dos bons momentos do pai no futebol, a maior vitória do ex-dirigente foi construída dentro da família.

“Muita gente conhece ele como o vencedor no campo, no futebol, mas a gente fala que a grande vitória dele foi dentro de casa, no legado que deixa para filhos e netos. As lembranças das histórias boas, ele era conhecido por ser uma pessoa de sorriso fácil, de abraço caloroso e aberto para receber todo mundo. Isso permanece, é a alegria que ele vai deixar com todos”, falou o empresário de 45 anos.

