Amistoso: Brasil enfrenta Egito no dia 6 de junho, nos Estados Unidos

A Seleção está no Grupo C, ao lado de Escócia, Haiti e Marrocos

Seleção Brasileira pegará o Egito em amistoso - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

O Egito será o último adversário da Seleção Brasileira antes da estreia da Copa do Mundo de 2026. As equipes se enfrentarão no dia 6 de junho, em Cleveland, nos Estados Unidos, uma semana antes do Brasil pegar o Marrocos, na abertura da competição.
 
Maior campeão da Copa Africana de Nações, com sete títulos, o Egito já participou de três edições de Copa do Mundo, tendo sido a primeira seleção africana e do Oriente Médio a jogar o torneio, em 1934, na Itália.

O Egito também está classificado para o Mundial e estará no grupo G, com Bélgica, Irã e Nova Zelândia. Já o Brasil está no Grupo C, ao lado de Escócia, Haiti e Marrocos. 

