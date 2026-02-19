Futebol
Amistoso: Brasil enfrenta Egito no dia 6 de junho, nos Estados Unidos
A Seleção está no Grupo C, ao lado de Escócia, Haiti e Marrocos
O Egito será o último adversário da Seleção Brasileira antes da estreia da Copa do Mundo de 2026. As equipes se enfrentarão no dia 6 de junho, em Cleveland, nos Estados Unidos, uma semana antes do Brasil pegar o Marrocos, na abertura da competição.
Maior campeão da Copa Africana de Nações, com sete títulos, o Egito já participou de três edições de Copa do Mundo, tendo sido a primeira seleção africana e do Oriente Médio a jogar o torneio, em 1934, na Itália.
O Egito também está classificado para o Mundial e estará no grupo G, com Bélgica, Irã e Nova Zelândia. Já o Brasil está no Grupo C, ao lado de Escócia, Haiti e Marrocos.
Leia também
• Bruno Guimarães sofre grave lesão e abre chance de Ancelotti testar novos volantes na seleção
• Ancelotti curte Salvador e ouve pedido de Léo Santana: "Coloca o Neymar na seleção"
• Thomas Tuchel renova contrato e permanece como técnico da seleção inglesa até a Euro-2028