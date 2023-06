A- A+

futebol Amistoso entre Brasil e Espanha com tema antirracista será disputado no Santiago Bernabéu em 2024 Estádio é a casa do Real Madrid, onde joga Vinicius Junior, alvo de ofensas racistas frequentes no país

Embora o amistoso entre Brasil e Espanha ainda demore mais de nove meses para acontecer, as expectativas já estão altas para o confronto. O presidente da Federação de Futebol da Espanha (RFEF), Luis Rubiales e o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, anunciaram que o duelo será disputado no estádio Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid e de Vini Jr no país. O jogo acontecerá entre 18 e 26 de março de 2024, e a seleção brasileirá vestirá pela primeira vez um uniforme preto.

"É o cenário ideal para o encontro de duas das maiores seleções do mundo" afirmou Rubiales no anúncio.

Anunciado no mês passado, o amistoso é uma parceria entre os dois países para discutir o racismo no futebol, questão que ficou em evidência novamente após Vinicius Júnior ser novamente alvo de ofensas racistas em jogos da La Liga. Desde então, a RFEF tem tomado medidas para dar visibilidade à discussão, como as faixas "Racistas, fora do futebol", confeccionadas pela federação, que foram levadas pelos jogadores na partida seguinte ao último caso.

"O combate ao racismo e à violência no futebol deve ser uma bandeira universal. Na CBF, trabalhamos de forma incansável pela luta contra todo tipo de discriminação, dentro e fora dos campos" afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

A delegação da seleção brasileira está na Espanha na preparação para o amistoso contra Guiné, marcado para o sábado às 16h30, no estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, casa do Espanyol. Na próxima terça-feira, 20, o Brasil enfrenta Senegal em Lisboa, no estádio José Alvalade, casa do Sporting.

A CBF também aproveita a viagem para fazer uma última tentativa para que Carlo Ancelotti seja o novo técnico da seleção, que é comandada desde janeiro pelo interino Ramon Menezes. Caso o italiano negue, o que é o mais provável, o nome de Jorge Jesus, que fez história no Flamengo no ano de 2019, pode ser uma opção.

