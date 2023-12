A- A+

Transmissão Amistoso entre Santa Cruz e Treze-PB terá transmissão da TV Coral e da rede aberta A partida vai acontecer neste sábado (30), Estádio Municipal de Queimadas- Ernestão-, com presença da torcida liberada

O torcedor tricolor vai poder matar a saudade do Santa Cruz. Neste sábado (30), a Cobra Coral vai encarar o Treze-PB, a partir das 15h30, no Estádio Municipal de Queimadas- Ernestão-, em amistoso de pré-temporada. A partida terá transmissão da TV Coral, sendo a primeira da história do clube. A TV Nova vai passar na rede aberta.

Histórico! O amistoso de sábado contra o Treze-PB, às 15h30, será a primeira partida transmitida pela TV Coral na história. Além disso, você também poderá acompanhar na TV Nova. No digital e na TV aberta, vamos mostrar a nossa força.



Patrocínio: Aplicativo Senhor…

O torcedor do Santa Cruz também vai poder acompanhar o jogo do estádio. O clube divulgou na última terça-feira (26). Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) e podem ser comprados de forma online, pelo site do ingressosa.

Serão comercializados ingressos sociais no valor de R$ 20,00 mais a entrega de 1kg de alimento não 1KG de alimento não perecível. Crianças até 13 anos não pagam.

A torcida coral vai ficar destinada ao setor geral, que tem capacidade para 1200 torcedores. A torcida do Treze ficará na área sombra com capacidade para 1400 pessoas.

Esse amistoso será o terceiro do Santa Cruz contra uma equipe profissional desde o início da pré-temporada com o técnico Itamar Schülle. O Tricolor do Arruda empatou em 0 a 0 contra o Serra Branca-PB e venceu o Globo-RN por 1 a 0.

A partida contra o Treze-PB será a última programada antes da primeira decisão do Santa Cruz em 2024. A Cobra Coral encara o Altos-PI no dia 7 de janeiro, pela Pré-Copa do Nordeste.



