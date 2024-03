A- A+

Seleção Brasileira Amistoso: No início da Era Dorival, Brasil joga bem e vence Inglaterra em Wembley Com gol de Endrick, Seleção Brasileira voltou ao caminho das vitórias, neste sábado (23)

No primeiro jogo sob o comando de Dorival Júnior, a Seleção Brasileira encerrou a sequência negativa que vivia e venceu o amistoso diante da Inglaterra pelo placar de 1x0 com gol do atacante Endrick, neste sábado (23), no Estádio de Wembley, em Londres. O triunfo encerra o jejum de 29 anos sem vitória brasileiras no principal palco do futebol inglês.

Os primeiros minutos mostraram um Brasil que teve dificuldades para sair jogando. Neste começo de trabalho de Dorival na Seleção, as esperanças estão muito depositadas nos talentos dos homens da frente. E foram eles que conseguiram responder à pressão inglesa, com um perigoso chute de Rodrygo de fora da área e uma rápida chegada em que Paquetá encontrou Vini Jr de frente para Pickford, mas que Walker salvou antes da bola passar a linha.

Por outro lado, a Inglaterra criou suas melhores oportunidades a partir das bolas paradas. Quando conseguiu construir com a bola no chão, Bellingham iniciou a jogada, que passou pelos pés de Gallagher até a finalização de Watkins que passou perto do gol.

As melhores construções brasileiras aconteciam em momentos de contra-ataque, em que muitos deles passavam necessariamente pelos pés de Paquetá. O camisa 8 iniciou a ofensiva brasileira aos 34 minutos e apareceu dentro da área para finalizar, mas a bola ficou na trave direita de Pickford. Aos 41 o Brasil teve mais uma chance de abrir o placar, o zagueiro Maguire vacilou numa disputa com Raphinha, a bola sobrou para o atacante do Barça, que não conseguiu superar o goleiro adversário.

O segundo tempo iniciou com os ingleses insistindo nas bolas paradas. Logo aos cinco minutos, Gordon apareceu sozinho no segundo pau e exigiu bom defesa de Bento. A primeira resposta do Brasil veio aos 17. Bruno Guimarães encontrou Paquetá no bico da grande área, que não pensou muito e arriscou de primeira, levando muito perigo.

Os contra-ataques não estavam acontecendo para o Brasil na etapa final até aos 35 minutos, quando Andreas Pereira encontrou Vini Jr, o camisa 7 tentou tirar de Pickford, porém o goleiro defendeu, mas para a sorte da Seleção, a bola sobrou para Endrick só empurrar e abrir o marcador. No último minuto do jogo, ainda deu tempo para o Brasil tentar ampliar o marcardor, mas dessa vez Pickford conseguiu parar o camisa 21 e impediu o segundo gol do atacante do Palmeiras.

Ficha Técnica



Inglaterra 0

Pickford; Walker (Konsa), Stones, Maguire (Dunk) e Chilwell (Gomez); Rice, Gallagher (Mainoo) e Bellingham (Bowen); Foden, Gordon (Rashford) e Watkins. Técnico: Gareth Southgate.

Brasil 1

Bento; Danilo, Fabrício Bruno, Beraldo e Wendell (Bremer); Bruno Guimarães (Douglas Luiz), João Gomes e Lucas Paquetá (Andreas Pereira) ; Vini Jr (Pablo Maia), Rodrygo (Endrick) e Raphinha (Savinho). Técnico: Dorival Júnior

Local: Estádio Wembley (Londres/Inglaterra)

Árbitro: Artur Manuel Ribeiro Soares Dias

Gol: Endrick (35 do 2T)

Cartões amarelos: Bellingham (I) Lucas Paquetá (B)

Público: 83. 674



