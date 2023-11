A- A+

Seleção Brasileira Amistoso: Seleção Brasileira feminina vence Japão com gol nos minutos finais Segundo duelo contra as asiáticas será às 11h de domingo (03), em São Paulo

A Seleção Brasileira feminina de futebol ganhou o primeiro de dois amistosos contra o Japão, em São Paulo, que visam preparar a equipe para a Olimpíada de Paris 2024. Sobrou emoção no duelo desta quinta-feira (30), na Neo Química Arena, que terminou com vitória de virada das brasileiras, por 4x3.

A definição do placar foi nos acréscimos da etapa final, com um gol salvador da atacante Priscila, de 19 anos, que estreou hoje com a amarelinha. A partida teve ainda dois gols de Bia Zaneratto e um Gabi Portilho para o Brasil. Do lado asiático, marcaram Fugino, Nakashima e Endo. O próximo jogo das equipes será às 11h de domingo (3), no Estádio do Morumbi, na capital paulista.

Que momento! O apoio e todo carinho da torcida brasileira na Neo Química Arena hoje! O nosso agradecimento por tudo isso. Vitória no primeiro amistoso em casa e vamos por mais! pic.twitter.com/zRDdQYEzjK — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) November 30, 2023

O jogo foi equilibrado em boa parte do primeiro tempo, com a seleção brasileira investindo mais em contra-ataques para abrir o placar. A partida seguia movimentada, quando a atacante Fujino abriu o placar o Japão aso 38 minutos. A resposta das brasileiras foi rápida. Aos 40, em cobrança de falta, Bia Zaneratto chutou por cima da barreira e deixou tudo igual na Neo Química Arena.

Na volta do intervalo, aos 16 minutos, Gabi Portilho se valeu de um erro de passe na zaga japonesa, partiu em velocidade com a bola até ficar cara a cara com a goleira Hirao e chutar forte. A arqueira evitou o gol, mas deu rebote e Gabi não perdeu a chance de virar o placar para o Brasil (2x1) em um segundo chute fulminante. Dois minutos depois, Bia Zaneratto aproveitou a bobeada do Japão na intermediária, ganhou da marcação e disparou mais um chute de cobertura sobre a goleira Hirao, aumentando a vantagem do Brasil para 3x1. Foi o segundo gol da Imperatriz na partida.

Com dois gols a frente no placar, a seleção diminuiu o ritmo, enquanto as asiáticas persistiram ofensivas em campo. A insistência deu resultados: aos 41 minutos, Endo diminuiu em cobrança de pênalti e, dois minutos depois, Tanaka empatou após cruzamento de Seike. Mas a tarde era mesmo das brasileiras e, em especial, de Prisicla, atacante do Internacional e artilheira da Liberadores. A jovem selou a vitória do Brasil (4x3), aos 52 minutos da etapa final. A jogada começou com Debinha cruzando na área para Priscila que se livrou da marcação e desferiu um lindo chute que encobriu a goleira Hirao.

O primeiro jogo na Seleção Principal. O primeiro gol. E que GOLAÇO! Pra garantir a vitória do Brasil, @pri_silva04! Que cenário. Não poderia ser diferente…. VOCÊ É GIGANTE, PRIGOL! pic.twitter.com/G7bNZWvSpZ — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) November 30, 2023

Veja também

Aposentadoria Fim de carreira: Filipe Luís anuncia oficialmente aposentadoria