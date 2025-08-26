A- A+

Amistosos CBF anuncia amistosos da seleção brasileira contra Japão e Coreia do Sul Partidas serão disputadas em outubro e servirão como preparação para a Copa do Mundo de 2026

Como preparação para a Copa do Mundo de 2026, a CBF anunciou, na manhã desta terça-feira (26), dois amistosos para a seleção brasileira. O Brasil enfrentará a Coreia do Sul e o Japão em outubro, em duelos disputados após o fim das eliminatórias. Os confrontos serão em Seul e Tóquio, respectivamente.

O amistoso com a Coreia do Sul será realizado no dia 10 de outubro, às 8h (de Brasília), em Seul. Já o confronto com o Japão acontecerá no dia 14, às 7h30 (de Brasília), em Tóquio. A ideia da CBF é que a seleção brasileira enfrente diferentes escolas de futebol antes de disputar o torneio de seleções.

"Depois dos amistosos com Coreia e Japão, nossa ideia é jogar contra seleções africanas em novembro e europeias de nível A em março e junho de 2026. Isso faz parte de um planejamento da Seleção Brasileira visando à Copa do Mundo, aprovado pela comissão técnica e pelo presidente Samir Xaud, no entendimento de que neste momento a prioridade é técnica. Entendemos que enfrentar diferentes escolas mundiais vai trazer experiência e enfrentamento que poderemos ter na Copa", disse Rodrigo Caetano.

As últimas partidas do Brasil contra essas seleções aconteceram em 2022. Em junho, em um amistoso disputado em Tóquio, a equipe brasileira derrotou o Japão por 1 a 0, com gol marcado por Neymar. Já diante da Coreia do Sul, o encontro mais recente foi nas oitavas de final da Copa do Mundo, em dezembro, quando a seleção aplicou uma goleada por 4 a 1, com gols de Vini Jr., Neymar, Richarlison e Paquetá.

"O Brasil já enfrentou Japão e Coreia em outros Mundiais, e é um futebol diferente, com uma escola diferente, jogadores que correm o tempo todo e uma marcação que é quase uma perseguição por todo o campo. É muito importante para os nossos atletas enfrentar essas adversidades antes da Copa e já estarmos preparados para o que pode vir em 2026", destacou o coordenador executivo geral das seleções masculinas

Antes dos amistosos com sul-coreanos e japoneses, o Brasil encerrará sua participação nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 no início de setembro. A seleção encara o Chile no dia 4, às 21h30, no Maracanã, e a Bolívia, no dia 9, às 20h30, no Estádio Municipal de El Alto, na cidade de El Alto.

