FINAL DE ANO Amparado por muleta, santista Neymar vive luxuosa noite de Natal com a família em Mangaratiba O jogador passou por uma artroscopia no joelho direito e necessitará de algumas semanas para voltar a jogar

O maior presente que o torcedor santista gostaria de receber neste dia 25 de dezembro, além de ter a confirmação de uma renovação, é que Neymar pudesse estar em campo desde a largada do clube na temporada. Recém-operado do joelho, o astro teve uma noite luxuosa de Natal em família, na sua mansão em Mangaratiba, no Rio, mas ainda precisa do amparo de uma muleta para permanecer em pé.

Neymar passou por uma artroscopia no joelho direito após salvar o Santos do rebaixamento no Brasileirão e ainda colocá-lo na disputa da Copa Sul-Americana de 2026. Mas necessitará de algumas semanas para voltar a jogar. O clube terá reapresentação virtual já nesta sexta-feira e o astro receberá, assim como o elenco, uma preparação física específica.

Enquanto curte os dias de férias, apesar do incômodo na locomoção por causa do processo cirúrgico, Neymar proporcionou uma noite mágica para as pequenas filhas Magie e Mel e a mulher, Bruna Biancardi. E também se emocionou com o clima festivo natalino.



O astro divulgou a festa que teve em família em suas redes sociais com direito a personagens caracterizados, o tão aguardado Papai Noel - Magie fez festa com o bom velhinho - e apareceu se distraindo com bolhas de sabão. Todos estavam vestidos de dourado e as crianças se divertiram com os presentes

"Feliz Natal, da nossa família para a sua", escreveu Bruna Biancardi. Neymar apareceu sentado em vários momentos, preservando o joelho machucado. Mas estava feliz, sorridente, e transmitindo uma mensagem positiva para 226, quando lutará pelo sonho de jogar mais uma Copa do Mundo.

Foram muitas curtidas de gente importante para o astro, amigos, fãs, e até jogadores de futebol, como o jovem Estevão, ex-Palmeiras e atualmente no Chelsea, e com o qual Neymar espera estar do lado em gramados dos Estados Unidos, México e Canadá no meio do ano, na busca pelo tão sonhado título mundial.





