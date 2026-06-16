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Vôlei Ana Cristina busca recuperação plena em meio à VNL de vôlei; Brasil enfrenta a França nesta quarta Segunda fase da competição será disputada em Ancara, na Turquia; seleção feminina é líder invicta

Em busca da recuperação plena, Ana Cristina, de 22 anos, volta à quadra com a seleção brasileira feminina de vôlei, para a segunda fase da Liga da Nações de vôlei. O Brasil enfrenta a França, nesta quarta-feira, às 10 horas, em Ancara, na Turquia.

A ponteira, que foi destaque na primeira fase da competição, em Brasília, afirma que ainda não se sente "100% recuperada e forte" de cirurgia realizada no joelho esquerdo.

Há cerca de um ano, em julho, também na disputa da Liga das Nações, Ana Cristina sofreu uma lesão no joelho esquerdo, em partida contra a França, e teve que fazer uma cirurgia de sutura do menisco.

Segundo ela, a cirurgia foi "um pouco mais complicada do que o esperado" mas, cinco meses depois, em dezembro, a ponteira voltou a atuar, pelo Fenerbahçe, pela Champions League de Vôlei.

Na última temporada, pelo clube, a ponteira foi campeã da Supercopa da Turquia e vice-campeã da Liga Turca.

— Eu não estava 100% recuperada e tive um pouco mais de dificuldade com as dores. Até aumentaram. Tentamos controlar, mas a gente sabe como é demanda de clube. Entre janeiro e fevereiro, em conversa com o Fenerbahçe, tentamos buscar uma saída em comum, mas tive de buscar essa saída por conta própria mesmo — conta Ana, que bancou um fisioterapeuta exclusivo para o restante do processo de recuperação.

— O trabalho era mais coletivo, a academia era mais focada no grupo. Continuei fazendo meus reforços com o preparador físico do clube mas sentia necessidade de um trabalho específico. Consegui uma parceria com um fisioterapeuta brasileiro que trabalha com jogadores de futebol do Fenerbahçe e dei continuidade à minha recuperação, ganho de força, velocidade, pensando em performance. Foi quando senti a maior diferença, foi quando dei um salto de evolução.

A jogadora contou que se apresentou à seleção brasileira com menos dores, mas ainda em busca de performance. Nos exames de rotina, descobriu que estava com edema no joelho esquerda e tornozelo direito.

A comissão técnica do Brasil passou a controlar seus saltos e carga. Nas primeiras semanas na concentração em Saquarema, ela não saltava de jeito nenhum. Só foi liberada uma semana antes da competição.

Ana Cristina, duas vezes medalhista olímpica (prata em Tóquio 2020 e bronze em Paris 2024), chegou a ter a titularidade colocada em dúvida pela comissão técnica do Brasil ao longo da primeira semana da VNL. Mas a atleta começou jogando em todas as partidas e foi a maior pontuadora do Brasil contra a Itália (22 pontos).

— Ainda estou nesse processo (de buscar os 100%). Mas me sinto bem melhor. Nestes jogos da VNL, me senti mais rápida, com leitura melhor do jogo. Em breve estarei 100% — promete. — No geral, atleta sempre sente dor. Eu sinto, mas é uma dor aceitável, consigo controlar, e não me limita. O ritmo de jogo é aquirido com o tempo mesmo.

Ana afirma que todo esse revés a fortaleceu. Jogadora nova porém, com tempo de quadra com a seleção, precisou focar em si mesma e aprender sobre os limites e capacidades do próprio corpo.

Ao mesmo tempo que lutava pela boa forma, teve o noivo — e agora marido — a seu lado. Maicon, também atleta do Fenerbahçe, lhe deu força e apoio neste processo.

Os dois se casaram recentemente, no interior de São Paulo, em meio aos treinamentos para a VNL. Eles namoravam há três anos. A história que começou à distância, se fortaleceu quando ele, em 2023, se mudou para a Turquia.

— Casar sempre foi um sonho para mim, meus pais são testemunha. Desde pequena falo isso. Realizar esse sonho ao lado do Maicon, neste ano, foi muito especial. Já era um objetivo nosso. O fato dele ser jogador também e a gente poder compartilhar a quadra, entender um ao outro, traz um crescimento para nós dois. E vejo que nosso relacionamento me trouxe uma maturidade diferente, como pessoa, mas também para dentro de quadra.

Eles sonham em disputar juntos os Jogos Olímpicos — com medalha, claro — mas até lá pretendem comemorar o casório, com viagem ainda a definir, e quando a agenda permitir.

— Não temos pressa. A gente gostaria de ir a tantos lugares... da França aos Estados Unidos. Temos planos, só falta a brecha.

Nesta nova etapa da VNL, o Brasil deverá contar com a volta da capitã Gabi. Ela foi poupada em Brasília, após temporada desgastante com o italiano Imoco Volley Conegliano.

O Brasil iniciou a temporada de olho no Sul-Americano que é classificatório mundial, mas busca o título da VNL para quebrar tabu de não vencer um torneio intercontinental desde 2017.

A seleção é a líder do torneio com quatro vitórias, à frente do Japão, que também está invicto mas perde no saldo de pontos. A França está em 14.º lugar, com apenas uma vitória.



Jogos do Brasil na janela turca da VNL

17 de junho, 10h: França x Brasil

18 de junho, 10h: Bélgica x Brasil

20 de junho, 10h: China x Brasil

21 de junho, 10h: Alemanha x Brasil

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