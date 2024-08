A- A+

OLIMPÍADAS Ana Luiza Caetano encerra participação olímpica com a 9ª colocação no tiro com arco Apesar da eliminação, a brasileira faz história em Paris-2024

Ana Luiza Caetano encerrou sua participação nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 com queda nas oitavas de final do individual feminino, neste sábado, diante da francesa Liza Barbelin, ao ser derrotada por 6 a 2. Ela já havia sido eliminada nas duplas mistas, ao lado de Marcus D'Almeida, na sexta-feira.

Apesar da eliminação, a brasileira faz história em Paris-2024. Ao fechar na nona colocação, ela garante sua melhor colocação na história e repete Ane Marcelle, também em nona nos Jogos do Rio-2016.

O brasileira mostrou nervosismo em sua disputa com a arqueira local e saiu em desvantagem de 2 a 0 ao sair atrás com 28 a 25 (fez uma flecha com apenas 7 pontos). A reação veio no giro seguinte, com 27 a 26 para Ana Luiza.

Nos dois sets seguintes, porém, a francesa chegou à vitória apertada, com 28 a 27 duas vezes seguidas, garantindo quatro pontos e alcançando os 6 a 2, definindo a vaga sem a necessidade do quinto set e encerrando a participação da jovem brasileira de 21 anos.

"É duro, né. Perder nunca é fácil, mas fiz o meu trabalho. Eu não esperava um combate fácil e é bom ver o quanto o esporte está crescendo no Brasil", disse, ao SporTV. "O meu objetivo aqui era trazer visibilidade para um esporte muito pouco conhecido, mas muito legal."

Neste domingo é a vez de Marcus D'Almeida realizar uma final antecipada pelas oitavas de final. Por causa do chaveamento, o brasileiro terá pela frente o sul-coreano Kim Woojin, segundo do mundo e com o qual todos imaginavam uma disputa pelo ouro.



