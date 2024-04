Ana Paula Vergutz garante vaga olímpica para o Brasil no K1 500m da Canoagem Velocidade

A- A+

A canoísta paranaense Ana Paula Vergutz é mais uma representante do país a garantir vaga olímpica no Pré-Olímpico das Américas da Canoagem Velocidade, disputado em Sarasota, nos Estados Unidos. A cota na modalidade é para o Brasil, mas ela deve ser a representante em Paris-2024. E a classificação veio com o segundo lugar na final do K1 500m.

"Estamos aqui com mais uma vaga olímpica. Estou muito feliz e quero agradecer a torcida de todos, que acompanharão todo esse caminho que a gente teve para conseguir esse resultado que trabalhou duro para ter", comemorou Ana Paula Vergutz.

Medalha de bronze no Pan-Americano disputado no Canadá em 2022, a brasileira terminou a decisão com o tempo de 1min52s881, superada apenas pela argentina Brenda Rojas, que fez 1min51s376. A cubana Daylen Rodriguez Perez completou o pódio com 1min53s576

Foi a quarta cota olímpica do Brasil conquistada no Pré-Olímpico das Américas, um recorde. Antes, o País já havia garantido vaga para Paris-2024 no K1 1000 metros masculino (Vagner Souta), no C1 200 metros feminino (Valdenice Conceição) e no C2 500 metros masculino (Jacky Godmann e Filipe Vieira).

Além disso, o campeão olímpico Isaquias Queiroz já havia cravado a classificação no C1 1000 metros no Mundial de 2023. Pela primeira vez, o Brasil terá representante em cinco modalidades da canoagem velocidade em uma olimpíada. Ainda faz história ao levar mulheres pela primeira vez.

