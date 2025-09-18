A- A+

Vôlei Análise: Brasil é eliminado de Mundial de vôlei masculino de forma surpreendente Seleção precisava vencer apenas um set contra a Sérvia para avançar, mas caiu por 3 a 0 e teve de torcer contra a República Tcheca

O Brasil precisava vencer apenas um set contra a Sérvia, na noite dessa quarta-feira, para confirmar a classificação às oitavas de final do Campeonato Mundial de Vôlei Masculino. Mas foi dominado em quadra e perdeu por 3 a 0 (25/22, 25/20 e 25/22), em pouco mais de 1h30, nas Filipinas. Após seis edições, o Brasil fica fora do pódio.

A seleção brasileira jogou de luto diante da morte de Maria de Rezende, mãe do técnico Bernardinho. O treinador estava visivelmente abalado e chegou a enxugar as lágrimas em momentos do jogo.

O Brasil é tricampeão mundial (2002, 2006 e 2010) e o último pódio aconteceu em 2022, com o bronze. O país tem ainda três medalhas de prata (1982, 2014 e 2018).

Depois deste resultado, o Brasil ainda tinha chance matemática de classificação e teve de torcer para a China, contra a República Tcheca. Mas, a República Tcheca venceu a China por 3 a 0 (26/24, 25/19 e 25/18). Os chineses não venceram nenhuma partida no Mundial.

Assim, sérvios e tchecos avançaram no Grupo H. O Brasil terminou em terceiro na chave e foi eliminado. Classificaram às oitavas de final os dois primeiros colocados de cada grupo.

O desempenho dominante da Sérvia ficou evidente nas estatísticas, já que produziram mais pontos que o Brasil em ataques (43 a 40), bloqueios (10 a 6), aces (4 a 2) e em erros do adversário (recebeu 18 pontos e cedeu 16).

Em entrevista ao final do jogo, o ponteiro Lucarelli disse que o Brasil "não conseguia saber o que fazer para parar os sérvios", ao tentar explicar que os rivais jogaram uma partida impecável.



Além da derrota acachapante para a Sérvia, pesou o fato de o Brasil ter perdido um set para a China na abertura da competição.

O Brasil, que estava com a vaga ao mata mata encaminhada, perdeu uma boa chance de subir ao pódio novamente. Isso porque estava em um grupo com adversários que não são apontados como os melhores do torneio. E só encontraria os favoritos ao título em uma eventual semifinal.

Bernardinho seguirá o trabalho de renovação, intensificado neste primeiro ano do ciclo olímpico até Los Angeles-2028. O time é jovem e tem pouca bagagem internacional. Oito jogadores dos 14 inscritos estrearam em Mundiais. Além disso, o Brasil chegou nas Filipinas sem titulares na posição da ponta, com performances oscilantes entre os cinco atletas. A boa notícia nesta posição foi o desempenho de Arthur Bento.

E mesmo com novos nomes na equipe principal, a equipe garantiu o bronze na Liga das Nações de Vôlei (VNL) 2025 e retornou ao pódio desta competição após quatro temporadas.

França também caiu

O Brasil não foi a única surpresa negativa deste Mundial, que se encerra no domingo. Nesta quinta-feira, a França, bicampeã olímpica, também foi eliminada após ser derrotada pela Argentina por 3 a 2 (28/26, 25/23, 21/25, 20/25 e 15/12). O Grupo C terminou, então, com os argentinos e a Finlândia classificados.

E o Japão, cotado para avançar às oitavas de final, foi eliminado em dois jogos. Turcos a canadenses surpreenderam o grupo. França eliminada após derrota para a Argentina.

Nesta lista está ainda Cuba, presente na fase final da última VNL, e a Alemanha. Ambos perderam confrontos diretos pela classificação para Estados Unidos e Eslovênia, respectivamente. No Grupo D, o mesmo de Cuba, quem passou foram os EUA e Portugal. E no Grupo E, o mesmo da Alemanha, avançaram Bulgária e Eslovênia.

