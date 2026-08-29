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FUTEBOL Anápolis x Santa Cruz: confira escalações e onde assistir Confronto será disputado neste sábado (29), no Jonas Duarte, pela última rodada da primeira fase da Série C

Em 2024, o Santa Cruz encerrou suas atividades do futebol em março, já que não estava presente em torneios nacionais. Dois anos depois, a meta é não deixar a bola parar em agosto. Para os tricolores, o mês pode ser o do alívio pela classificação ao quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro, preparando as emoções para setembro e outubro, com o sonho de alcançar o acesso à Série B. Quinto colocado do torneio, com 28 pontos, a Cobra Coral depende apenas de si para avançar à etapa decisiva. No caminho dos pernambucanos estará o Anápolis, no Jonas Duarte, pela última rodada da primeira fase.

Desfalque

“O Anápolis é um adversário que vai vir para o tudo ou nada. E a gente tem que ser bem equilibrado lá”, afirmou o técnico Cristian de Souza. Para o confronto, o Santa não terá a presença do volante Pedro Favela, suspenso. Arilson, Fabinho e Andrey são as opções no setor. No meio, uma das novidades pode ser João Pedro, que retornou de empréstimo e já está regularizado.

“Ele é um meia ponta. Não é um cara de lado, mas é um meio-campo que pode jogar pelo lado. Na conversa que tive, ele me disse que prefere jogar por dentro. Treinou bem, vi que é um bom menino, inteligente, com cognitivo bom e vai nos ajudar. Vem de um acesso, com uma energia positiva. Conforme for o jogo, se tiver necessidade do seu aproveitamento, ele estará à disposição”, declarou.

Cenários

Se derrotar o Anápolis, o Santa estará automaticamente no quadrangular. A única indefinição será a posição. O clube pode até terminar na liderança se todas as equipes que estão acima na tabela perderem seus respectivos jogos. Casos de Brusque (líder, com 31 pontos), Botafogo-PB (segundo, com 30), Paysandu (terceiro, com 29) e Inter de Limeira (quarto, com 29).

Caso empate, o Santa teria de secar os times que estão abaixo dele na briga pelo G8. Ao todo, sete confrontos interessam aos pernambucanos e podem influenciar na classificação final.

A torcida do Santa seria para pelo menos três desses cenários acontecerem: Guarani empatar ou perder do Brusque, Maringá empatar ou perder do Paysandu, Inter de Limeira perder do Caxias, Ypiranga empatar ou perder do Amazonas, Ferroviária empatar ou perder do Confiança, Maranhão empatar ou perder do Figueirense ou Floresta empatar ou perder do Ituano.

Na pior hipótese, o Santa ainda pode se classificar mesmo com derrota. Para isso, também teria de torcer para que pelo menos três dos clubes abaixo não ganhem: Guarani, Ferroviária, Maranhão, Maringá, Floresta e Amazonas - no caso da Fera, a equipe só eliminaria os pernambucanos caso tirassem uma diferença de sete gols de saldo.

Os clubes abaixo do Santa que ainda podem terminar no G8 são Ypiranga (6º, com 28 pontos), Guarani (7º), Ferroviária (8º) Maranhão (9º), Maringá (10º) e Floresta (11º), todos com 27, além de Amazonas (12º) e Figueirense (13º), ambos com 25.

Na zona de rebaixamento, o Confiança, lanterna, com 13 pontos, já foi rebaixado. A outra vaga está entre Itabaiana (19º, com 17 pontos), Barra (18º) e Anápolis (17º), ambos com 18.

Ficha técnica

Anápolis

Ravel; Vitinho,Hélder, Rafael Costa e Leonan; Mila, Samuel Michels, Carioca e Juninho; Fernando Viana e Matheus Lagoa. Técnico: Luiz Carlos

Santa Cruz

Thiago Coelho; Eurico Lima, Matheus Vinícius e William Alves; Arilson, Silva e Vitinho; Ronald, Renato, Eron e Everaldo. Técnico: Cristian de Souza

Local: Jonas Duarte (Anápolis/GO)

Horário: 17h

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO). Assistentes: Fabio Pereira e Samuel Smith Nobrega Silva

Transmissão: TV Tribuna/Band

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