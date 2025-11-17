A- A+

Futebol Ancelloti sinaliza Wesley como titular contra a Tunísia; confira provável escalação Lateral vai entrar na vaga de Gabriel Magalhães, cortado por lesão. Éder Militão volta à zaga

O lateral-direito Wesley será uma das novidades da Seleção Brasileira para o amistoso desta terça-feira (18), contra a Tunísia, em Lille, na França. O jogador da Roma será o substituto do zagueiro Gabriel Magalhães, cortado por lesão. Com isso, Éder Militão retorna à zaga.









Mudanças

“Estamos pensando que podemos fazer algumas mudanças no time. Quero avaliar também o treino porque pode ser que alguns jogadores se recuperem do esforço da partida contra Senegal. Infelizmente tivemos a lesão de Gabriel. Vamos utilizar Wesley no lado direito. Queremos seguir com a mesma dinâmica que tivemos no jogo passado, com atitude, intensidade e qualidade”, afirmou o técnico Carlo Ancelotti.

Na outra lateral, ainda não se sabe se Alex Sandro seguirá no posto ou se o italiano vai promover a entrada de Luciano Juba, do Bahia e formado nas categorias de base do Sport.

“Luciano fez bons treinamentos, mostrou suas qualidades e estamos muito contentes. É um jogador muito bom, inteligente no posicionamento e terá oportunidades para jogar amanhã e também estar na Copa do Mundo. Estamos contentes com ele”, apontou.

O treinador também destacou que pretende manter o modelo de jogo que vem utilizando nos últimos compromissos pelo Brasil, no 4-2-4, mas sem descartar possíveis alterações.

“Precisamos ter uma ideia clara do que queremos fazer. Fomos bem com o sistema tendo muitos jogadores à frente, mas também temos de pensar em como jogar com atletas mais defensivos, tendo um plano B. A intensidade no futebol moderno é muito importante. Mas também não é somente isso. Você precisa ter uma boa leitura do jogo. Se a equipe está bem posicionada em campo, você pode pressionar. Se não está, não pode”, explicou.

O Brasil deve entrar em campo com Ederson; Wesley, Éder Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Rodrygo, Matheus Cunha e Vinicius Jr.

Neymar

Como de costume, o treinador foi questionado sobre as possibilidades de a Seleção contar com Neymar para a Copa do Mundo do ano que vem. A resposta seguiu o mesmo padrão das anteriores.

“Neymar está na lista dos jogadores que podem estar no Mundial. Temos seis meses até a lista final e vamos observá-lo, assim como fazemos com os outros, para não cometer erros na convocação definitiva”, declarou.

Após encarar a Tunísia, o Brasil só voltará a campo em março, na última Data Fifa antes da Copa do Mundo. A Seleção fará amistosos contra França e Croácia. Confrontos em que serão apresentados os novos uniformes que serão utilizados no Mundial.

