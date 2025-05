Ancelotti abre mão de R$ 22 milhões em salário para assumir seleção brasileira; entenda

A- A+

O italiano Carlo Ancelotti, de 65 anos, foi anunciado como o novo técnico da seleção brasileira e começa a trabalhar oficialmente no dia 26 de maio. O anúncio foi feito pela CBF na manhã desta segunda-feira. Em novo acordo, italiano deixará de ganhar cerca de R$ 22 milhões em salários.

De acordo com o jornal espanhol As em matéria publicada em junho de 2024, ele ganha cerca de 11 milhões de euros por ano no Real Madrid (cerca de R$ 70 milhões). Pela seleção, o acordo é de R$ 4 milhões mensais, o equivalente a R$ 48 milhões anuais.

Ele será o primeiro estrangeiro a comandar a equipe masculina principal da Seleção oficialmente. Ancelotti deixará o Real Madrid após o último jogo da equipe na La Liga, contra a Real Sociedad. O acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já foi assinado, após negociações conduzidas por Diego Fernandes em nome da entidade. O treinador ainda tinha um ano de contrato com o clube espanhol, mas a saída foi acertada em comum acordo.

Considerado um dos técnicos mais vitoriosos da história do futebol, Ancelotti chega com a missão de comandar o Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 e buscar o inédito hexacampeonato, que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

Ele substituirá Dorival Júnior, demitido em março após 14 meses à frente da Seleção. A estreia de Ancelotti no comando do Brasil será no dia 6 de junho, contra o Equador, pelas Eliminatórias.

Ancelotti está em sua segunda passagem pelo Real Madrid, clube ao qual retornou em 2021. No total, conquistou duas vezes a La Liga e venceu três edições da Liga dos Campeões como treinador do clube. Nesta temporada, o Real foi eliminado nas quartas de final da Champions pelo Arsenal, perdeu a final da Copa do Rei para o Barcelona na prorrogação e está sete pontos atrás da equipe de Hansi Flick no Campeonato Espanhol.

