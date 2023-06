A- A+

Seleção Brasileira Ancelotti aceita convite e será técnico da Seleção Brasileira Italiano assumirá o comando do Brasil a partir do meio do próximo ano

Após se encontrar por duas vezes com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, semana passada, na Espanha, Carlo Ancelotti aceitou ser o novo técnico da Seleção Brasileira. O técnico italiano, contudo, só assumirá o comando do Brasil após seu vínculo com o Real Madrid chegar ao fim, no meio do próximo ano. A informação foi divulgada pelo jornalista André Rizek, do SporTV, na tarde desta segunda-feira (19).

O comunicado oficial só será feito em janeiro, seis meses antes do término do vínculo do italiano com o Real Madrid. Na ocasião, o experiente treinador já poderá assinar um pré-contrato com a Seleção.

Até Ancelotti assumir efetivamente o comando do Brasil, a Seleção entrará em campo oito vezes - sem contar o amistoso desta terça-feira contra Senegal. Dos compromissos, seis serão válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Enquanto não desembarca em território brasileiro, o técnico italiano vai indicar alguém de confiança para fazer a transição ao lado de Ramon Menezes, que seguirá no comando do time verde-amarelo.

Durante as especulações, Ancelotti nunca descartou aceitar um convite da Seleção Brasileira. No entanto, sempre demonstrou o interesse em cumprir contrato com o Real Madrid. No último dia 4, inclusive, declarou ao programa "El Chiringuito", da Espanha, que estará no clube no início da próxima temporada europeia. "Sim, 100% que fico. No dia 10 de julho, estarei aqui", enfatizou.

Desde a saída de Tite, depois da Copa do Mundo, a Seleção não tem um técnico efetivo. O técnico Ramon Menezes, do sub-20, tem sido o responsável por comandar o Brasil desde então. Ele esteve à beira do gramado na derrota para Marrocos, em março, na goleada sobre Guiné, no último sábado, e estará, mais uma vez, perante Senegal, nesta terça-feira, em Portugal.

