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Copa do Mundo Ancelotti avisa que Brasil pode competir "com qualquer seleção do mundo" É a primeira Copa que Ancelotti participa como treinador

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, afirmou nesta sexta-feira (12) que sua equipe possui a qualidade individual e a preparação adequada para competir contra qualquer adversário na Copa do Mundo de 2026, na América do Norte, onde fará sua estreia no sábado contra o Marrocos.

Após ter conquistado tudo em nível de clubes, o renomado treinador italiano fará sua estreia no principal torneio de futebol à frente do time canarinho, que não conquista um Mundial desde 2002.

"É uma experiência nova, uma nova responsabilidade representar o país do futebol... Tudo se resume a duas palavras: responsabilidade e honra. É um momento único e lindo na minha carreira", disse ele em entrevista coletiva em East Rutherford, Nova Jersey, onde a equipe enfrentará os "Leões do Atlas" no sábado.

"Somos uma equipe que pode competir com todos, estamos convencidos de que podemos competir com todas as equipes do mundo. Uma equipe que tem qualidade individual, experiência. Temos a confiança absoluta de que podemos competir com todo mundo", acrescentou.

'Carletto', de 67 anos, considerou que será uma Copa do Mundo muito "equilibrada" e mostrou grande otimismo em relação à preparação de seu elenco para a partida de estreia no Grupo C, que também conta com Escócia e Haiti.

A Seleção chegou à América do Norte em meio a incertezas devido ao desempenho irregular e a inúmeros desfalques, incluindo os atacantes lesionados Rodrygo e Estêvão, que acabaram não sendo convocados para o torneio.

A essa lista se soma a ausência forçada de Neymar na estreia. Ele sofreu uma lesão na panturrilha direita em meados de maio e deve voltar aos treinos na próxima semana, segundo Ancelotti.

"Neymar está trabalhando muito para se recuperar o mais rápido possível", disse o treinador. "Nós o convocamos não apenas por sua qualidade técnica, que é indiscutível, mas também pela experiência e pelo exemplo que ele pode oferecer aos jovens jogadores do elenco".

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