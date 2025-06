Na estreia de Ancelotti, Brasil visita Equador pelas Eliminatórias; veja onde assistir

A- A+

Não é exagero afirmar que os olhos futebolísticos do mundo estarão voltados para Guayaquil, na noite desta quinta-feira (5). Afinal, às 20h (de Brasília), o Estádio Monumental Banco Pichincha vai receber a estreia do técnico Carlo Ancelotti à frente da Seleção Brasileira, em visita do Brasil ao Equador, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Para muitos o maior técnico da história do Real Madrid, com 15 títulos durante suas duas passagens, Ancelotti inicia sua era no comando do Brasil tentando devolver o protagonismo de outras épocas à equipe pentacampeã do mundo. O primeiro passo é garantir a classificação ao Mundial já nesta Data Fifa. Feito que pode ser alcançado já ao término desta rodada.

A Seleção Brasileira inicia a rodada na quarta colocação, com 21 pontos. Em caso de vitória sobre os equatorianos, precisa torcer para a sétima colocada Venezuela (15 pontos) e a oitava Bolívia (14) ficarem no empate, em Caracas, na sexta-feira (6). Vice-líder, com 23 pontos, o Equador carimba o passaporte rumo à Copa se passar pelos brasileiros.

Em coletiva concedida na véspera do confronto, Ancelotti afirmou que apesar do pouco tempo de trabalho, espera uma equipe aguerrida, mas que seja capaz de mostrar a qualidade do futebol brasileiro em Guayaquil. O treinador está convencido que a Seleção pode entregar muito mais do que vinha sendo visto nas Eliminatórias.

"Uma equipe que compete, que luta, que jogue bom futebol e que seja capaz de mostrar a qualidade que temos. Temos jogadores que têm uma qualidade extraordinária e queremos ver isso. É um teste muito competitivo, porque o Equador está muito bem, é uma equipe bem organizada. Será um bom teste, mas estamos convencidos que com a qualidade que temos, temos que mostrar em todos em sentido, em nível individual e coletivo", enfatizou.

Caras novas e nem tão novas

Para a partida fora de casa, Ancelotti ressaltou que os jogadores só vão saber a formação titular momentos antes de a bola rolar. Entretanto, neste compromisso, o italiano não poderá contar com o principal atacante brasileiro da temporada: Raphinha. O astro do Barcelona está suspenso por ter recebido o segundo amarelo na goleada sofrida para a Argentina, na Data Fifa passada. Estêvão, do Palmeiras, e Andreas Pereira brigam pela vaga do camisa 11.

A primeira escalação do treinador italiano à frente do Brasil deverá contar com uma série de modificações. Na zaga, por exemplo, o zagueiro Alexsandro, do Lille - convocado pela primeira vez -, será o companheiro de Marquinhos. Ausente desde 2022, o lateral Alex Sandro, atualmente no Flamengo, também será titular. Tal como Casemiro, que retorna à Seleção depois de um ano e meio, e foi multicampeão com Ancelotti no Real Madrid, e Richarlison, que trabalhou com o técnico no Everton.

Passado o jogo com o Equador, o Brasil volta a entrar em campo nesta Data Fifa na próxima terça-feira (10). Na oportunidade, Ancelotti comandará a Seleção Brasileira pela primeira vez em solo nacional, diante do Paraguai, na Neo Química Arena, às 21h45, pela 16ª rodada das Eliminatórias. Todos os ingressos para a partida já foram vendidos.



Ficha técnica

Equador

Galíndez; Joel Ordoñez, Willian Pacho e Hincapié; Alan Franco, Caicedo, Pedro Vite e Estupinan; John Mercado, Kendry Páez e Kevin Rodríguez. Técnico: Sebastián Beccacece.

Brasil

Alisson, Vanderson, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson; Estêvão, Richarlison e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

Local: Estadio Monumental Banco Pichincha (Guayaquil/EQU)

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: Claudio Urrutia e Alejandro Molina (ambos do CHI)

VAR: Jose Cabero (CHI)

Transmissão: TV Globo e sportv.

