Seleção Brasileira Ancelotti e CBF chegam a acordo para técnico assumir seleção em junho A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de futebol

Carlo Ancelotti será o próximo técnico da seleção brasileira. O italiano e a CBF chegaram a um acordo, e o italiano assumirá o cargo a partir de junho. Ou seja: a tempo dos jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias, e antes do Mundial de Clubes. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de futebol.

Mais informações em instantes.

