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Copa do Mundo

Ancelotti celebra virada contra 'complicado' Japão e revela: Neymar seria 'arma' na prorrogação

"Merecemos ganhar, equipe não perdeu a paciência, estava bem desde a primeira parte", disse o italiano

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Carlo Ancelotti, técnico do BrasilCarlo Ancelotti, técnico do Brasil - Foto: Paul Ellis/AFP

Com grande frieza depois da difícil vitória sobre o Japão na segunda fase da Copa do Mundo 2026, o técnico Carlo Ancelotti gostou da atuação da seleção brasileira, nesta segunda-feira, na vitória de virada por 2 a 1, e revelou o motivo de Neymar não ter entrado durante os 90 minutos.

"Merecemos ganhar, equipe não perdeu a paciência, estava bem desde a primeira parte. Jogo bonito, mais cruzamentos na segunda parte e no final saímos bem", disse o italiano.

"O time jogou bem individualmente, todos estão muito bem. Isso é muito importante em um jogo tão complicado. O Japão é um time muito organizado e tornou a partida muito difícil", continuou o treinador, que iria colocar Neymar no tempo extra.

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"Neymar era para a prorrogação. Poderia ter entrado com 60, 70 minutos, mas com o empate ficou para ser usado na prorrogação", afirmou Ancelotti.

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