Ancelotti: clube europeu pode frustrar planos da seleção brasileira

Carlo Ancelotti é o sonho de consumo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a seleção. No entanto, há um novo concorrente além do Real Madrid para contar com os serviços do italiano. Segundo a ESPN inglesa, Ancelotti passou a ser considerado pelo Chelsea para assumir o clube na próxima temporada.

A equipe inglesa fechou com Frank Lampard até o fim de 2022/23, de forma provisória, depois de demitir Graham Potter no domingo passado, e deve intensificar a busca por um novo comandante nos próximos dias.

Potter durou apenas sete meses no cargo depois de substituir Thomas Tuchel em setembro passado.

Carlo Ancelotti compõe uma extensa lista de nomes na mira, que ainda conta com Luis Enrique, Julian Nagelsmann, Roberto De Zerbi e Maurício Pochettino.

O italiano tem contrato com o Real Madrid até 2024, mas sua permanência no clube não é garantida. Segundo a ESPN, o técnico quatro vezes vencedor da Liga dos Campeões aceita que está sob pressão no Real Madrid e que sua posição estaria ameaçada se ele não conquistar outro título da Liga dos Campeões este ano, levando o clube espanhol a um recorde 14ª Taça dos Campeões Europeus na época passada.



A vitória do Real Madrid por 4 x 0 na semifinal da Copa del Rey sobre o Barcelona no Spotify Camp Nou na quarta-feira aliviou a pressão imediata sobre Ancelotti, mas com o clube atrás do Barcelona por 12 pontos na corrida pelo título da La Liga, um foco ainda maior foi colocado em manter o título da Liga dos Campeões.

