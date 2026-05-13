Ancelotti comenta chance de Neymar ser convocado para a Copa do Mundo: "Depende apenas dele"
Em entrevista ao jornal The Guardian, técnico da seleção brasileira avaliou a possibilidade de contar com o camisa 10 do Santos
A convocação de Neymar é um tema que estará no radar de Carlo Ancelotti nos próximos dias. E o treinador voltou a comentar sobre a chance incluir o camisa 10 do Santos na lista final para a Copa do Mundo — ele está na pré-lista de 55 nomes. Em entrevista ao jornal The Guardian, o italiano afirmou que a ida ao Mundial depende apenas do atacante.
— A convocação de Neymar depende apenas dele, do que o jogador demonstrar em campo. Esse é um critério muito claro e não se aplica apenas a Neymar — disse Ancelotti, que continuou:
— Com a maioria dos jogadores, é preciso avaliar o talento e a condição física. Com Neymar, precisamos avaliar apenas a condição física, porque seu talento é indiscutível. Depende dele, não de mim.
Neymar terá uma nova sequência de jogos no teste final para convencer o técnico Carlo Ancelotti a convocá-lo para a Copa do Mundo. Depois de boa atuação diante do Bragantino, o camisa 10 do Santos estará em campo nesta terça-feira, pela Copa do Brasil, e domingo, pelo Brasileiro, os dois jogos diante do Coritiba.
Durante a entrevista, Ancelotti também confirmou que Thiago Silva segue nos planos para a Copa do Mundo de 2026. O treinador elogiou a temporada do experiente defensor e indicou que ele pode disputar o quinto Mundial da carreira aos 41 anos — o zagueiro, que atualmente está no Porto, também é um dos nomes da pré-lista da seleção brasileira.
— Thiago Silva está nos planos, sim. Ele vem jogando muito bem, conquistou o Campeonato Português e está em ótima forma física — afirmou Ancelotti.
O veterano vive a expectativa de integrar a lista final da Seleção, que será anunciada no próximo dia 18 de maio. Caso seja convocado, Thiago Silva alcançará a marca rara de cinco participações em Copas do Mundo, repetindo uma longevidade histórica no futebol brasileiro.