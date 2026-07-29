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Futebol Ancelotti comenta convite da Itália e revela por que decidiu seguir na seleção: 'Compromisso' O profissional foi procurado nos últimos dias por Paolo Maldini e pelo brasileiro Leonardo, que estavam comandando o processo de escolha do novo treinador da seleção italiana

O treinador Carlo Ancelotti voltou a falar nesta quarta-feira sobre sua sequência na liderança do Brasil, após a eliminação para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo. O italiano aproveitou para comentar sobre o contato que recebeu para dirigir a seleção de seu país.

Com contrato renovado por quatro anos antes mesmo da disputa do Mundial da América do Norte, Ancelotti recusou o convite da Itália e garantiu que cumprirá o compromisso com a CBF.

"Simplesmente teve contato da federação, mas não é um problema de contrato, é de compromisso. Eu tenho compromisso com o Brasil não por ter assinado o contrato. Tenho compromisso pelo ano que passei aqui, fui muito bem recebido e não quero cortar esse compromisso. Quero seguir trabalhando e seguir com a seleção", revelou Ancelotti em entrevista ao portal ge.

O profissional foi procurado nos últimos dias por Paolo Maldini e pelo brasileiro Leonardo, que estavam comandando o processo de escolha do novo treinador da seleção italiana. Após a recusa de nomes como Ancelotti e Pep Guardiola, os diretores fecharam com o ex-meia Andrea Pirlo para a função, mas a escolha foi negada pela Federação e eles optaram por deixar o cargo após 16 dias.

Após toda a confusão, oa Itália fechou acordo para o retorno de Roberto Mancini ao comando técnico e de Claudio Ranieri para a vaga deixada por Maldini e Leonardo.

Já a seleção brasileira, que terá Ancelotti, tem data para voltar a campo. A equipe enfrentará a Austrália em dois amistosos durante a Data Fifa de setembro, nos dias 25 e 29. As partidas serão disputadas em território australiano, nas cidades de Townsville e Brisbane.

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