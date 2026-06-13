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Mundial 2026 Ancelotti projeta evolução da Seleção Brasileira na Copa do Mundo: "A confiança é total" O treinador italiano também elogiou o desempenho de Vini Jr., autor do gol brasileiro

Apesar do empate contra Marrocos e um início ruim de partida, o técnico Carlo Ancelotti demonstrou confiança que a Seleção Brasileira vai evoluir durante a Copa do Mundo 2026 e destacou atuação de Vini Jr.

Na entrevista coletiva depois da estreia, que terminou em 1 a 1, o treinador italiano avaliou que a equipe começou mal a partida, porém melhorou na segunda etapa.

“Temos que fazer uma avaliação do que aconteceu na primeira parte. A equipe não jogou bem, tivemos alguns problemas no equilíbrio da equipe. Muitas bolas perdidas. Precisamos melhorar nesse aspecto”, iniciou Ancelotti.

O técnico italiano ressaltou que a equipe vai melhorar nos próximos jogos. “A confiança é total. No futebol, nem tudo sai perfeitamente. Quando não sai, precisamos de uma crítica construtiva para melhorar. Vamos fazer”, disse.

Autor do primeiro gol do Brasil no torneio, Vini Jr. foi o grande destaque individual da Seleção Brasileira.

O treinador valorizou o desempenho do atacante. “Ele jogou bem. Foi bastante perigoso. Acredito que com toda a qualidade que ele tem vai fazer um grande mundial”.

A Seleção Brasileira pela segunda rodada do Mundial será na sexta-feira (19), contra o Haiti. Ancelotti pontuou que mudanças podem ser feitas para o duelo. “Pode mudar dependendo das características da equipe rival”, concluiu.



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