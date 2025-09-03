A- A+

Futebol Ancelotti confirma Brasil com quatro atacantes contra o Chile Técnico quer repetir sistema utilizado contra o Paraguai, em junho. Quarteto deve ser formado por Raphinha, Estêvão, Gabriel Martinelli e João Pedro

O técnico Carlo Ancelotti confirmou que o Brasil jogará com quatro atacantes diante do Chile, nesta quinta, no Maracanã. Durante sua entrevista coletiva na véspera do duelo, o treinador admitiu que pretende repetir o mesmo sistema usado na vitória sobre o Paraguai, em junho, com o quarteto ofensivo. Ele será formado por Raphinha, Estêvão, Gabriel Martinelli e João Pedro.





"Saímos contra o Paraguai muito contentes e satisfeitos. Penso que equipe jogou muito bem. Teve boa atitude no campo ofensiva e defensiva. Teve intensidade. É o que queremos fazer amanhã: sermos intensos, sermos fortes a nível defensivo, fazer uma boa pressão ofensiva, jogar rápido com a bola", disse o italiano, confirmando as informações divulgadas pela imprensa após o treino da última terça-feira:

"(Atuar com) Quatro atacantes é a ideia. É jogar sem mudar muito o que foi o jogo contra o Paraguai. Importante é que vou por muitos atacantes, mas o time não perde equilíbrio. Isso é o mais importante para mim. Não perder o equilíbrio e defender bem".



Embora não tenha citado nominalmente o 11 inicial, o técnico confirmou algumas presenças. Como a de João Pedro. No dia anterior, o atacante havia dito que poderia atuar tanto como centroavante quanto como um camisa dez. Mas Ancelotti tratou de descartar esta última possibilidade e o confirmou como o nove da seleção. E ainda deu pistas de quem deve atuar um pouco mais por trás da linha de ataque.

"A pergunta é onde vai jogar o João Pedro: de centroavante. No Chelsea ele jogou como dez. Isso é bom para ele, porque pode jogar como dez ou centroavante. Mas amanhã vai jogar como centroavante. Atrás dele vamos ver. Tenho que pensar quem por. Pode ser o Estevão, pode ser o Raphinha também".

A seleção faz, nesta quarta, seu último treino antes do duelo contra o Chile. Em seguida, o grupo desce a serra e se concentra num hotel no Rio, de onde partirá para o Maracanã na quinta-feira. Este será o penúltimo compromisso da seleção pelas Eliminatórias e o último no Brasil antes da Copa de 2026.

Após o jogo, os atletas retornam para Teresópolis, onde seguem a preparação até segunda-feira. Neste dia, eles viajam para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Só irão para El alto, local da partida contra a seleção da casa, na própria terça-feira. A ideia é chegar três horas antes do confronto para evitar os efeitos da altitude de mais de 4.100 metros.

