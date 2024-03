A- A+

Real MAdrid Ancelotti confirma retorno de Militão após grave lesão no joelho Militão foi relacionado para a partida, mas isso não significa que o brasileiro será titular no domingo.

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, confirmou neste sábado (30) o retorno à equipe do zagueiro brasileiro Éder Militão, que está recuperado da grave lesão que sofreu no joelho no início da temporada.

"Militão está de volta, é a notícia mais importante. Ele está disponível, treinou bem, mas não está 100% porque precisa de ritmo", declarou Ancelotti em entrevista coletiva na véspera da partida contra o Athletic Bilbao, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol.

"Ele se recuperou muito bem. Sofreu a lesão no jogo do primeiro turno contra o Athletic e volta agora no segundo turno", acrescentou o treinador.

Militão foi relacionado para a partida, mas isso não significa que o brasileiro será titular no domingo.

"Pode ser que jogue alguns minutos amanhã ou pode ser que não. Sua condição física está boa, o joelho está bem e só falta ganhar ritmo de jogo e entrosamento com os companheiros. Ele se recuperou muito bem e temos que dar tempo para que volte ao seu melhor nível", explicou Ancelotti.

O retorno de Militão vem em um momento crucial da temporada para o Real Madrid, com o início dos duelos de quartas de final da Liga dos Campeões com o Manchester City daqui a dez dias.

Veja também

Alemanha Leverkusen vira sobre Hoffenheim no Alemão e mantém invencibilidade