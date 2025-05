Ancelotti convoca a seleção brasileira nesta segunda (26): saiba horário e nomes na pré-lista

A- A+

Novo técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti viverá seu primeiro ato no cargo nesta segunda-feira, quando convocará a equipe para as partidas diante de Equador e Paraguai, nos próximos dias 5 e 10, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O evento também servirá como apresentação do profissional.

A lista será anunciada por Carlo e sua comissão técnica em um hotel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, às 15h. A estreia será fora de casa, em Guayaquil, enquanto o duelo diante dos paraguaios acontece na Neo Química Arena, em São Paulo.





Os futuros 23 convocados fazem parte da lista larga, uma espécie de pré-lista elaborada por Ancelotti em conversas com Rodrigo Caetano e Juan, diretor de seleções e coordenador técnico da CBF, respectivamente.

Segundo o ge, estão na pré-lista nomes como Neymar, Casemiro, Richarlison, Gerson e Pedro. Veja os nomes que foram divulgados até aqui:

Alan Patrick (Internacional), Alex Sandro (Flamengo), Alexsandro (Lille), Andrey Santos (Strasbourg), Casemiro (Manchester United), Caio Henrique (Mônaco), Danilo (Flamengo), Dodô (Fiorentina), Evanílson (Bournemouth), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gerson (Flamengo), Hugo Souza (Corinthians), Igor Paixão (Feyenoord), João Pedro (Brighton), Léo Ortiz (Flamengo), Neymar (Santos), Oscar (São Paulo), Pedro (Flamengo), Richarlison (Tottenham), Vanderson (Mônaco) e Wesley (Flamengo).

Veja também